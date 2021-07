Diana Lora sale de "Esta noche Mariasela"; se mudará a Canadá con su familia

Luego de nueve años ininterrumpidos compartiendo el espacio televisivo "Esta noche Mariasela", la comunicadora Diana Lora dice adiós a este proyecto, el cual solo estará por una semana más.

La razón es que Lora se mudará a Canadá con su esposo, Marel Alemany y sus hijos.

Lora, quien conduce junto a su padre el periodista Huchi Lora el programa de televisión “Esta misma semana” informó que su último día en "Esta noche Mariasela" será el próximo jueves 15 de julio.

La comunicadora Mariasela Álvarez dio la noticia un tanto emotiva dado el vínculo que tiene con Diana desde hace años. La periodista estuvo con ella durante la transmisión del espacio este jueves por Color Visión, canal 9, y agradeció la acogida por tantos años.

"Este es el preludio de una despedida. Es una partida física, no espiritual, no de presencia en pantalla. Nuestra compañera Diana Lora, quien ha estado conmigo cada noche en estos nueve años, a la que he visto crecer y convertirse en una persona maravillosa, madre, esposa... estará una semana más en "Esta noche Mariasela" porque se va a vivir con toda su familia a Canadá", comentó Mariasela.

"Nos vamos, es un proyecto de familia que hace más de un año que veniamos preparando y que se retrasó por la pandemia...ya finalmente se materializa. Nos vamos a empezar esta aventura en Canadá. Estamos ilusionados, contentos, pero no dejamos de sentir nostalgia por todo este camino, todo lo que ha significado Esta noche Mariasela para mi", externó Diana.

Definió al equipo como su otra familia. El programa también es conducido por la senadora Faride Raful y Camila García Durán.

“Voy a continuar haciendo mi programa de radio diario”, agregó.

Álvarez adelantó que se le hará una despedida a la compañera del programa diario de entretenimiento el último día de su asistencia como parte del elenco del programa.

Diana contrajo matrimonio con Marel en el año 2011. En el 2015 le dieron la bienvenida a Lucía y en el año 2018 al niño León.