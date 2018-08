Agenda

10:00 a.m. My Little Matlda. Doris Feliz. Nereyda Bravo.

2:00 p.m. Ingrid Tejada, Candida Rodríguez. y D’lora.

4:00 p.m. Sandy Sandoval, Calpo By Vladimir y Rita Bloquet.

6:00 p.m. Princess Dreams by fifanny Fermín, Felipe de León y Ariel Cedeño.

8:00 p.m. Alma, Edwing D’Angelo y Joel Reyes.

10:00 p.m. Bianna Candelario, Tony boga y Micaela Olviera.