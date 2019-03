$!Dramaturga de origen dominicano designada directora artística de Mammoth Company

La dramaturga de origen dominicano María Manuela Goyanes, de padre español y madre dominicana, fue designada directora artística de la prestigiosa compañía de teatro Mammoth Theatre Company, con sede en Washington, DC y comenzará a ejercer a partir de septiembre de este año.

Sustituirá al actual director a Howard Shalwitz, quien cofundó y dirigió esa compañía de teatro durante 38 años.

“María tiene una visión convincente del arte que puede lograr, el impacto que podemos tener con ese arte y las formas en que todo lo que hacemos puede impactar a las comunidades”, dijo la presidenta de la junta, Linette S. Hwu, en un comunicado.

Goyanes es actualmente directora de producción y planificación artística del grupo The Public Theatre (Teatro Público), donde diariamente supervisa el montaje de una variedad de obras teatrales y musicales, supervisando el proceso de planificación de la temporada, así como la planificación e integración de los muchos programas artísticos de The Public, que incluyen el Festival Under the Radar, Obras Públicas y ofertas especiales en Joe’s Pub, entre otros. Durante seis años antes de que asumiera su puesto actual, trabajó como productora asociada, dirigiendo algunas de las producciones más famosas de The Public, incluyendo “Hamilton” de Lin Manuel “Miranda, Josephine & I de Cush Jumbo”, “Straight White Men de Young” de Jean Lee, “Barbecue” de Robert O’Hara, y “Here Lies Love” de David Byrne y Fatboy Slim, entre otros, además de las producciones de obras públicas de “La Tempestad” y “El Cuento de Invierno”.

Ella, comenzó como miembro del personal en 2004, dirigiendo las producciones de The Public Lab como “Roger” de Guenever Smith, “Branden”, de Jacobs Jenkins, “The Civilians”, de Naomi Wallace, Tracey Scott Wilson y Adrienne Kennedy.

También trabajó en estrecha colaboración con Suzan Lori Parks y Bonnie Metzgar en el festival 365 Plays / 365 Days.

Además de su trabajo para The Public, María ocupa un puesto en la facultad adjunta de la Escuela de Actuación y Música Juilliard, donde enseña un curso de producción y es la encargada del plan de estudios de tercer año de Playwrights Downtown, la Escuela de Teatro Playwrights Horizons en la Universidad de Nueva York (NYU).

Ha impartido conferencias a lo largo de su carrera en Bard College, Barnard College, Brown University, Columbia University, Juilliard, Marymount Manhattan College, el National Theatre Institute en The Eugene O’Neill Theatre Center, NYU, Pace University, UCSD, University of Texas. -Austin, y la Universidad de Yale.