$!“El Ambiente de la Tarde”, desde este lunes por Quisqueya FM

A partir de este lunes 01 de marzo, la comunicadora Wanda Sánchez llega a la radio nacional con el espacio “El Ambiente de Tarde”, una revista de actualidad sobre los temas que impactan en el acontecer nacional presentados con imparcialidad para brindar información objetiva a la sociedad. El espacio se transmitirá de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, por Quisqueya 96.1 FM.

Con 20 años de trayectoria en los medios de comunicación, la destacada periodista asume una propuesta radial educativa y crítica, con el abordaje de temas de interés general como lo jurídico, economía y finanzas personales, salud mental y familia, actualidad, entre otros.

“Siempre me he sentido comprometida con el ejercicio de un periodismo objetivo y verás, de llevar a la gente las informaciones y los hechos tal y como son; pero, sobre todo, profundizando en el análisis de los temas con un propósito educativo. Por eso, en este espacio me acompaño de un equipo de profesionales con calidad probada para desarrollar temas que impactan de manera crítica en nuestra sociedad”, explicó Sánchez.

En tal sentido, el programa “El Ambiente de la Tarde” contará con la participación de la psicóloga Grecia de León para los tópicos de salud mental y familia; el abogado Marco Peláez con el análisis jurídico; el economista Héctor Sánchez presentando de manera llana y didáctica una panorámica de la agenda económica nacional y las finanzas personales; la experimentada couch en fitness y nutrición, Aileen Khoury, aborda los temas de nutrición, bienestar integral y vida saludable; y la asesora de viajes Ada Fernández ofrece las orientaciones sobre turismo, destinos y vacaciones. Además, acompañan a Wanda Sánchez en la mesa informativa de los temas de actualidad del acontecer nacional los periodistas Kelvin de la Cruz, Jonathan Lafontaine y Nicole Morel.

La comunicadora y locutora Wanda Sánchez posee una sólida trayectoria en los medios de informativos. Desde hace once años se desempeña como Editora General de Arte de Telesistema y del programa Arte y Medio. Es licenciada en Comunicación Social, graduada Cum Laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde también cursó una maestría en Comunicación y Relaciones Públicas certificándose con el mérito Summa Cum Laude.

En su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos y premios entre los que se destacan el Premio Micrófono de Oro 2019; Premios Primero de Agosto 2020; Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantígua 2010 en la Categoría Documental de Televisión; Premio Orlando Martínez a la Ética Periodística 2014, y el Premio Municipal de la Juventud Santo Domingo Norte.