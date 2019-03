$!El Ateneo Insular realizará encuentro literario en Nagua

El pasado encuentro

Los días 16 y 17 de febrero el Movimiento Interiorista del Ateneo Insular celebró su encuentro literario en Puerto Plata.

Entonces realizó un recital de poesía, en la Casa de Cultura Eduardo Brito, la tarde del sábado 16, con la participaron de los autores puertoplateños, Johanna Goede, Carmen Felipe, Andrés Ulloa y Arsenio Díaz, a quienes el doctor Bruno Rosario Candelier, como director de la Academia Dominicana de la Lengua, les tributó un reconocimiento por su trayectoria a favor de las letras y de la cultura de esa ciudad norteña y del país.

El anfitrión de la Casa de Cultura, el poeta Arsenio Díaz, dio a todos la bienvenida, y de manera especial agradeció la presencia de los integrantes del Ateneo Insular Internacional y de su fundador el doctor Rosario Candelier, propiciador de dichos encuentros literarios.

Al finalizar sus palabras de apertura el poeta expresó: “Queremos que se sientan en los brazos de la montaña Isabel de Torres, que es la Madre Universal de Puerto Plata”.

A continuación, el maestro de ceremonia, el teólogo, poeta e interiorista mocano, Luis Quezada, evocando su infancia y resaltando la belleza del entorno, invitó a los autores a leer sus obras literarias y a los demás presentes a compartir sus creaciones poéticas.

Concluido el recital, Luis Quezada cedió la palabra al doctor Bruno Rosario Candelier, a quien agradeció emotivamente su labor de mecenazgo.

“Él no es Bruno de Moca, no es Bruno del Cibao, él es Bruno del país ya que no hay un rincón de poetas, de narradores, de ensayistas jóvenes que no haya sentido de cerca la cobija, la sombrilla de Bruno Rosario Candelier, quien con su imán hace posible que nos acerquemos a él para hacer crecer los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros”, expresó.

Luego Rosario Candelier hizo un recuento histórico del avance de la literatura en el país y sobre Puerto Plata destacó la labor literaria de importantes cultores de la palabra como fueron Rufino Martínez y Virginia Elena Ortea, entre otros, y se refirió al “más importante historiador del arte de la República Dominicana, Danilo de los Santos”.

En la actividad de la noche, los poetas interioristas, junto a otros de la comunidad, participaron de la tertulia donde compartieron sus poesías.

En la sesión dedicada a la narrativa Nicole Polozhaev leyó el cuento del autor Nikolay Polozhaev. Igualmente leyeron sus narraciones Rafael Hernández, Miguel Solano y Miguel Ángel Durán.