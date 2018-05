El historiador Pedro L. San Miguel: “Estados Unidos se está transformando, se está haciendo más hispano”

¿Qué ha significado para usted haber obtenido el Premio Pensamiento de América “Leopoldo Zea”?

¿Cuál es la imagen de México que prevalece más en el mundo académico?

Yo, desde que empecé este proyecto, que me tomó mucho tiempo completar, quería precisamente no caer en las salidas fáciles, porque es muy fácil decir la visión que predomina en Estados Unidos acerca de México y América Latina es una visión estereotipada en base a tales o tales criterios y, pues, ciertamente las hay, incluso en el mundo intelectual y en el mundo académico, pero también yo quería salir de esa opción, porque me parece la más sencilla, la más fácil, incluso la más obvia. Yo quería ilustrar la complejidad de esas representaciones, la complejidad en el sentido de que había esas representaciones, pero que había otro tipo de representaciones.

¿Cuál es su lectura actual de las relaciones entre México y Estados Unidos?

La idea de (Donald) Trump de hacer un muro es una estupidez. Evidentemente que no van a resolver absolutamente nada. Yo particularmente creo (y esto aplica no solamente a México, si no, por ejemplo, aplica a mi país natal, a Puerto Rico, a República Dominicana, a Cuba, al Caribe en general y posiblemente más globalmente a la totalidad de América Latina y a los Estados Unidos ), que estamos presenciando actualmente una mayor integración. Hablábamos ayer con mi amigo José Murientes del caso particular de Puerto Rico. Los puertorriqueños nos hemos americanizado en término de los patrones de consumo, en los patrones de vida. También eso ha pasado en República Dominicana y en otros países.

Usted se ha interesado por la República Dominicana y su tesis fue sobre el país. ¿Cuál fue su motivación?

La mayor parte de lo que he escrito es sobre República Dominicana. Yo me interesé por este país primero por ignorancia, porque no sabía nada. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, que tenía que pasar por estos protocolos universitarios, pues tenía que hacer un examen oral, con unos profesores que preguntan un montón de cosas... El caso es que para enfrentarme a ese ejercicio tuve que leer un montón de cosas y leyendo sobre el Caribe me percaté de que yo no sabía nada. Creo que lo único que había leído hasta ese momento fue una antología de literatura, que creo que editó Danilo de los Santos. Había un cuento de Juan Bosch, creo que “Dos pesos de agua”.

Pero no fue hasta que estuve en Columbia University... Había un dominicano estudiando antropología y nos hicimos amigos. Entonces, él me contaba mucho sobre República Dominicana y me empecé a interesar... Me empecé a interesar gracias a ese amigo, César Mieses. Yo había hecho en Puerto Rico una tesis de maestría sobre economía de plantaciones azucareras esclavistas en el siglo XIX y cuando me comencé a interesar en República Dominicana, pensé hacer una tesis doctoral. Yo pensaba que iba a ser una versión ampliada y mejorada y cuando empecé a leer sobre historia dominicana me percaté de que la historia económica no era tan parecida a la de Puerto Rico, como yo pensaba y que lo realmente interesante de la historia económica dominicana, al menos desde la perspectiva que a mí me interesaba, no radicaba tanto en la historia de las plantaciones azucareras, sino más en la cuestión de la economía campesina, porque tuvo una importancia más marcada, hasta el siglo XX, que en el caso de Puerto Rico, de Cuba o de otros países caribeños... Entonces hice esta propuesta para estudiar el tema.