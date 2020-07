$!Endanza modifica sus reglas para la formación de los bailarines por COVID-19

La Escuela Nacional de Danza,(Endanza) dependencia de la Dirección General de Bellas Artes ha debido cambiar su esquema de trabajo por la pandemia del coronavirus.

Tal y como revela su directora, la maestra Marinella Sallent, su directora, tan pronto como se pudo replantearon su dinámica y han continuado impartiendo docencia a través de las plataformas digitales.

Endanza tiene el compromiso de formar el relevo de la danza desde el sector estatal. Al comentar los retos que encaran, Sallent recordó las artes escénicas han sido muy afectadas por la pandemia del COVID-19.

“Somos una eminentemente física, el bailaría es un atleta de alto rendimiento que tiene que mantenerse en condicione físicas de muy alta calidad. A partir de la emergencia nacional hemos asumido las clases virtuales, teniendo la cooperación de todos los maestros”, comentó la coreógrafa.

Al ser una institución pública, Endanza cuenta con una plantilla de estudiantes de recursos limitados que en ocasiones confronta problemas de conectividad, por lo que han sido flexibles en ese punto.

“Se completó el programa de docencia y cuando comencemos el próximo año escolar eso deberá ser tomado en consideración. Entre los meses de agosto o septiembre tenemos previsto reencontrarnos físicamente para completar unas evaluaciones presenciales”, indicó.

Un protocolo

Las autoridades aún no anuncian el protocolo que regirá la apertura de los espectáculos, ni para las escuelas de arte. Es por eso que están preparándose para esos. “Los jóvenes estudiantes, en su mayoría vienen a la escuela en autobuses o en el metro por lo que tenemos que dividir los grupos. Con esto te avanzo que no vamos a tener las audiciones que estaban en la agenda para evitar precisamente el contagio. Esa parte se posterga hasta enero hasta que no tengamos un buen manejo de la población que tenemos. Por ejemplo, los alumnos de primer año que es una población de 30, necesariamente tenemos que hacer dos sesiones, por lo que será necesario tener dos maestros, no podrán venir todos los días y tendremos que trabajar hasta los sábados”, puntualizó la artista.

Reveló que gracias a las plataformas digitales han tenido la colaboración de maestros extranjeros, con lo que le sacan mayor provecho a las plataforma digitales.

Espectáculos en vivo

Hasta ahora ha sido un dolor de cabeza plantearnos volver a los escenarios. Este año tienen a muchos estudiantes que se graduaron, pero su celebración es con una puesta en escena, porque se están formando como bailarines.

“Han sido ocho años de estudios hasta lograr su graduación. Eso lo hemos suspendido hasta diciembre para ver si tenemos la apertura del teatro porque después de ese tiempo quieren mostrarle al público lo que hacen. De todas manera si eso no es posible en los teatros, lo haremos en diciembre al aire libre, en el anfiteatro que tiene el Ayuntamiento del Distrito Nacional (Nuryn Sanlley, clausurado). Tendremos que ser creativos, lo que estoy segura es de que saldremos adelante”, destacó Marinella Sallent.