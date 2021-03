Enformaconestilos, el reto fitness que cambia tus hábitos en 21 días

Realmente, ¿se puede entrenar en casa igual que en un gimnasio? Hiedy: Todo tiene sus pros y contras. Entrenando en casa tendrás más limitación de espacio y peso, pero ahorrarás dinero. En el gym tendrás acceso a más variaciones de ejercicios y podrás manejar más peso, pero he comprobado que si planificas bien tus entrenamientos y compras algunos accesorios, no debería haber mucha diferencia en los resultados. ¡Vamoss arriba!

¿Qué recomiendan a quien quiere iniciarse en el fitness, pero cree que no va a aguantar o va a fracasar?

Jorge: Tres recomendaciones básicas: 1. No quieran hacer todo de una vez, esto es un proceso que toma tiempo y se logra paso a paso. 2. Crear un plan adaptado a su estilo de vida, no al de nadie más. 3. No te compares.

¿Cómo sueles armar una rutina de entrenamiento?

Jorge: Como una receta médica, primero hay que evaluar (hacer un diagnóstico) de cuales son las necesidades y requerimientos de cada persona y luego seleccionar los ejercicios y la metodología a utilizar pensando en mejorar o fortalecer esas necesidades primero y luego, cada cierto tiempo, reevaluar para así hacer las correcciones de lugar.

¿Qué accesorios aconsejas tener en casa para entrenar?

Jorge: Unos steps, unas bandas elásticas y un par de mancuernas.

¿Cómo podemos pasar de una mentalidad normal a una ‘mentalidad fitness’?

Hiedy: Entendiendo que el fitness se trata de mejorar tu capacidad todos los días, no de perfección, sino de dar lo mejor de ti en cada situación, dar la milla extra.

¿De qué manera podemos encontrar la motivación para cuidarnos más allá de los beneficios estéticos?

Hiedy: La motivación viene y va, lo cual es normal, pero no podemos relajarnos ni confiar en ella, es más bien una decisión que debemos tomar cada día de ir por nuestro MEJOR YO.

¿Cuál es el mejor momento para entrenar?

Hiedy: Siempre me hacen esta pregunta y mi respuesta siempre será “cuando puedas”, los días de cada uno son totalmente diferentes, en agenda, en la dinámica familiar y laboral, por esa razón el momento ideal o disponible depende de muchos factores, así que mi recomendación es: “encuentra lo que te funciona a ti, no a nadie más”.

Jorge: Pienso igual, eso dependerá del estilo de vida de cada quien. Pero si me preguntan a mí yo diría que en las mañanas, porque después de entrenar te sientes energizado y eso te permite enfrentar el resto del día lleno de energías.

Otro de los pilares fundamentales para ver buenos resultados en el entrenamiento y para tener una vida saludable es la alimentación. Desde su experiencia ¿cuáles son los cambios que hay que hacer en este aspecto?

Hiedy: Tengo 3 pilares de nutrición: 1. Una alimentación en un 90% libre de alimentos procesados. 2. Eliminar el azúcar. 3. Mantenerse hidratado con agua. Solo con estos tres principios llevados a cabo tu vida cambia.

El reto incluye un menú semanal y una receta diaria en video para motivar a los seguidores, ¿cómo lo han planificado y qué vamos a encontrar en este plan alimenticio?

Hiedy: Lo más importante de este plan es que es sostenible y asequible, lo puedes realizar una y otra vez, y guiarte para otras combinaciones luego de terminar el reto. Es un plan que evita prácticamente en un 95% los alimentos procesados.

Eres de las que recomienda el conocido cheating day y ¿realmente ese día podemos tomar ese día todo lo que queramos?

Hiedy: De hecho no, creo más en vivir en balance y si tienes que ser más flexible en algunas comidas no debe haber ningún inconveniente siempre y cuando mantengas el equilibrio y sepas cómo ajustar tus otras comidas, eso de tener una comida a la semana para comértelo todo no funciona y genera ansiedad.

¿Qué le dirían a alguien que nunca ha hecho deporte para que comience su reto y no caiga en el mismo saco que otros propósitos?

Hiedy: Que siempre hay oportunidad de lograr una versión, que muchas veces estamos esperando el momento perfecto, o tener las herramientas perfectas, pero mi consejo siempre será “empieza con lo que tienes y haz lo mejor que puedas”.