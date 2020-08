$!Espejo del turismo y la biodiversidad Costero-Marina de RD

Para aprender de la biodiversidad marina

Importancia de los conversatorios

A través del conversatorio con Jonathan Delance Fernández, coordinador nacional del Proyecto BCyT, Miosotis Batista indica que se verán algunos ejemplos de cómo llevar el turismo desde el punto de vista de la sostenibilidad, como el ejemplo de los chicos de Estero Balsa, en Montecristi, que dejaron de capturar el pez loro para luego convertirse en conservacionistas y darles paseo a los turistas por los manglares en embarcaciones pintadas con el pez loro, según explica Batista.

Al abordar los desafíos del turismo sostenible y el COVID-19, la apasionada del buen manejo de los residuos sólidos, comenta que es un tema bastante novedoso debido a que esta situación “va para largo” y que el tema de la biodiversidad no debe desaparecer.

¿Por qué no perderse estos encuentros? Miosotis Batista lo explica: “Nosotros como dominicanos necesitamos entender la interacción entre el turismo y la biodiversidad. La biodiversidad es toda la naturaleza que nos rodea. No hay turismo sin esto, no hay turismo sin la preservación de los recursos naturales y por eso estamos abordando esta conversación desde el manejo adecuado de los residuos sólidos, porque si como individuos no nos reprogramamos vamos a dañar esos hermosos atractivos que tenemos y que nos encanta disfrutar”.

La periodista y editora de la revista Tinglar, especializada en la biodiversidad, invita a toda la comunidad a que se una a estos conversatorios que han apoyado desde la referida revista.