Freddy Ginebara: “En mi vida de adulto lo que he sido un Boy Scouts de la cultura en mi país”

La huella...

Publicista, productor y presentador de televisión, Freddy Ginebra es un gran aliado de los artistas “indocumentados” o gente ya posicionada.

“Nosotros siempre estamos listos para servir como los boy scouts. En mi vida de adulto lo que he sido un boy scouts de la cultura en mi país y no me interesan ni los premios, ni los aplausos. Me interesa que los jóvenes dominicanos puedan encontrar una ventana a la esperanza. Eso es la Casa... ahí comienza todo el que quiera, sin necesidad de apellido, sin necesidad de cuenta bancaria ni de cuñas. Basta que tu tengas un mínimo de talento y quieras trabajar... inmediatamente se abren las puertas de la Casa y la Casa te ayuda”, reflexionó.