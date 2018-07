Hony, Daniel y Yokasta: Una tripleta que busca poner a ‘ganar y gozar’ al público

Elección del ‘crew’

Daniel fue anunciado desde un principio, de hecho, es socio del proyecto; pero en el caso de las copresentadoras, fue un proceso de castings, compuesto por entrevistas, en donde influyó la cultura y el manejo en los medios para elegirlas. Según lo hablado por Julio César Cabrera, director de Mercadeo de Acadia Mercantil y el propio Sarcos. “Mis compañeros me propusieron una terna de talentos de RD e inmediatamente me surgió el nombre de Hony, con quien había trabajado hace tiempo; a Yokasta apenas la estaba conociendo, pero su reputación la precede y tiene una voz muy hermosa”, señaló Sarcos sobre la selección.

“Ambas evocan a la mujer dominicana que es talentosa, trabajadora y con buen sentido del humor”, concluyó el también actor.

Mientras Cabrera aseguró que se realizó un análisis de mercado en donde se evidenció “la empatía de Daniel con el público dominicano y su experiencia. En el caso de las chicas, entrevisté más de una decena de talentos femeninos de RD, y escogimos a Hony y Yokasta porque personifican a la mujer dominicana”, argumentó.

Hony señaló que lo que más le sorprendió fue el tipo de entrevista que le realizaron, donde se medía su cultura general más que sus aptitudes.

“Fue bastante divertido porque nos preguntaron de todo, que si cuánto mide el pico Duarte, que cuál era nuestra ave nacional, etc. Al principio no entendí, pero luego me di cuenta de lo necesario que era para los creadores que tuviéramos una cultura vasta”, aseveró Estrella.

A su vez Yokasta Díaz aseguró sentirse feliz con sus compañeros de programa. “Creo que somos un equipo que se complementa muy bien, me siento súper cómoda con ellos. Creo que no se pudo elegir un mejor equipo. Dije que sí porque es un proyecto creíble, diferente y sobre todo porque están Hony y Daniel. Estamos trabajando con profesionales probados, lo que se traduce en una buena televisión para el entretenimiento de todos”, detalló Díaz.