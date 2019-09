Inclusión y niños talentosos conjugaron la cuarta entrega de Dominicana’s Got Talent

El talento no conoce límites. Así lo demostraron la pareja de amigos Anthony Brea Jiménez, un joven con síndrome de down y Paola Fever, su profesora de baile, cuya rutina al ritmo de “Tus besos” del maestro Juan Luis Guerra encantó a los jueces en la cuarta edición de Dominicana’s Got Talent, transmitido este miércoles 25 de septiembre por Color Visión canal 9.

Ambos tienen seis años bailando juntos y pasaron a la segunda ronda.

No faltaron las interpretaciones, y Clara González logró pasar cantando en inglés el éxito “If I Ain’t Got You” de Alicia Keys. Pero no puede quedarse Adriana Torrón en la voz de “Aleluya”. Ambas pasaron a la segunda ronda.

El derroche de talento incluyó a Yeneviv Guerrero, de solo 11 años, quien fue calificada como una “muñeca de goma”, y no es para menos, gracias a su dominio del baile del tubo artístico, conocido como “Pole sports”.

El grupo que vino a darlo todo desde Nagua fue RedomixRD, con una mezcla de talento, canto, teatro, danza y actuación.

Hubo uno que al parecer vio demasiada televisión, pues imitó a la perfección las voces de Goku, Homero y Bob Esponja. Se trató de Wascar Batista y su doblaje de voces.

Y desde Bayahíbe llegaron los Twins Brothers con un show de ‘acrobalance’, demostrando un nivel de fuerza y elasticidad envidiable.

El último niño que se robó el show fue Francis Campusano (Babyrotty), un pequeño que se crió con su abuelo y sorprendió con una potente voz entonando una ranchera. Los jueces le expresaron que vieron nacer una estrella.

En esta ocasión no hubo ‘Golden Buzzer’ o ‘botón dorado’, pero muchos dejaron a los jueces sin palabras.

Disfruta de estas y otras presentaciones de Dominicana’s Got Talent a continuación: