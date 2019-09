$!Irving es invitado a “Stand Viejos”

Privilegiado, así se siente Irving Alberti tras recibir la invitación de Jochy Santos, Cuquín Victoria y Felipe Polanco “Boruga”, para la cuarta función del exitoso show “Stand Viejos” este próximo jueves 12 de septiembre en las instalaciones de Hard Rock Live a las 9:00 de la noche.

“Para mí siempre es un privilegio juntarme con Cuquín, Jochy y Felipe, tenía años que no tenía la oportunidad de estar junto con ellos. Ellos no solo me reciben a mi, sino también a mi hermano Darisho y eso me hace sentir muchísimo mejor. Estoy súper contento esperando que llegue el día, estoy esperando esa noche como si estuviera empezando, como si fuera la primera noche de mi carrera”, expresó Irving.

Alberti llega a darle un toque especial al show con su personaje más popular, querido y el más emblemático de su carrera como humorista. Pero, no solo Darisho brillará, Irving también se destacará con lo mejor de su rutina.

Bajo la producción de Ramsés Peralta, el público que no ha podido disfrutar de “Stand Viejos” tiene una nueva oportunidad y los que se quedaron con deseos de repetir.

“Esta cuarta función del show no es más que una reconfirmación del éxito de esta fórmula. A la gente le ha encantado este trío y lo han expresado pidiendo una y otra vez la reposición”, expresó Peralta.