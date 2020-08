$!Joven dominicano rumbo a la Birmingham Royal Ballet de Londres con sus principios cristianos

El joven Darel José Pérez se convirtió en el primer bailarín dominicano que ingresa a una de las más prestigiosas compañías de danza de Reino Unido, la Birmingham Royal Ballet de Londres.

Su contrato de un año con esta compañía inicia en octubre de este año y es el fruto de 11 años de preparación con grandes maestros de la danza en escuelas nacionales e internacionales como la Escuela Nacional de Danza en República Dominicana, Artística Motion Dance en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Además de la Acosta Danza en Cuba, compañía del gran bailarín Carlos Acosta que ejecuta el proyecto GAD (Grupo Artístico Docente de Acosta Danza) para jóvenes talentos internacionales, quien lo evaluó, siguió su progreso y finalmente lo consideró para formar parte del Ballet Real de Brirmingham, nombre en español de la compañía.

De acuerdo con una nota informativa, Darel José, de 20 años, cuenta que desde los ocho estaba claro de dos cosas: sentía que el ballet era un gran don que Dios le había dado y que quería seguir el Evangelio de Jesucristo, por lo que a esa edad entró a las aguas bautismales en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y un año después inició su carrera artística en el Proyecto de Varones de la Escuela Nacional de Danza del país.

“Dios lleva todos mis proyectos, todo lo presento primero ante Él, si entiende que conviene me guiará, porque somos guerreros hijos de Dios y Él me dijo: sigue tus sueños. Por eso estoy muy agradecido con papá Dios. Llegar a esta compañía es una oportunidad que no todo el mundo logra, es difícil siendo latino. Agradecido con Dios, con mucho sacrificio y disciplina se rompen barreras”, dijo el joven visiblemente emocionado.

El joven, que nació en Villas Agrícolas de Santo Domingo y vivió humildemente en sectores capitalinos como Sabana Perdida y Villa Mella, sobrevivió al temor que en principio sintió su madre Guarina del Pilar Pérez, por los prejuicios y tabúes en el país sobre los bailarines, luego junto a la familia fue saltando los obstáculos que sus condiciones económicas le ponían para ir tras sus sueños.

Darel José manifestó su agradecimiento a los maestros que ha tenido, que además de enseñarle estuvieron con él en los momentos difíciles de su carrera y le han gestionado sus becas internacionales, a Ninoska Velásquez, Marinella Sallent y Armando González, además al bailarín cubano Carlos Acosta.