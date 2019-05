$!Kim Kardashian registra el nombre de su cuarto hijo y nadie podrá usarlo

Una nueva excentricidad de Kim Kardashian y su esposo, el rapero Kanye West.

No basta con que sus hijos se llamen North, Saint, Chicago y PSalm West. Ahora la estrella de la telerrealidad ordenó registrar como marca registrada el nombre de su último hijo concebido en un vientre de alquiler y cuyo nacimiento se produjo el 9 de mayo.

De esta manera, nadie tendrá permitido usarlo.

Según confirmó el portal estadounidense E! News, la estrella de Keeping Up With The Kardashians ha presentado una solicitud de marca registrada para el nombre de “PSalm West”, que en español sería “Salmo Oeste”.

El equipo de trabajo de Kim presentó una solicitud de protección de marca un día después de anunciar el nacimiento del cuarto integrante de la millonaria familia.

De acuerdo con el portal, “esta protección cubre potenciales negocios de PSalm West , desde accesorios para el cabello, calendario, libros, revistas e incluso ropa”.

La marca registrada incluiría objetos para bebés como coches, bolsas de pañales, maletas, entre otros.

Definitivamente, otra medida muy ‘Kardashian’.