La FEILIJ celebra tanto la lectura como a los libros

Esta semana se celebrará la primera edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Santo Domingo (FEILIJ), evento creado por Ediciones Toral y LeaRD con el propósito de promover la actividad de la lectura en niños, jóvenes y el resto de la comunidad y que se celebrará en Ágora Mall del 25 al 29 de septiembre. Esta feria no solo permitirá a los niños que asistan a estar en contacto con las personas que escriben, que ilustran y que se dedican a la creación de historias y libros, también es una oportunidad para que el resto del público en general conozca la importancia de los mismos en el desarrollo del ser humano e incentivar a todo nivel la disponibilidad de los libros. Asimismo, este evento también será un punto de encuentro para escritores, editores, ilustrados y otros profesionales dedicados al mundo de la literatura infantil y juvenil.

“Yo soy pediatra y siempre me ha gustado leer y escribir, inclusive he escrito no tan solo libros de niños sino también mini relatos, libros para pediatras y demás. Los libros que hacía para niños los comencé a vender en el consultorio y el año pasado, de esas locuras que se le ocurren a uno, decidí hacer una feria del libro. Contacté a varios amigos de editoriales en Argentina y en México, me dieron algunas recomendaciones y las cosas comenzaron a desarrollarse”, explica el doctor Juan Carlos Toral, escritor y presidente de Ediciones Toral. “Van a venir cinco editoriales de Latinoamérica, vienen escritores, ilustradores, cuenta cuentos, es decir que se ha hecho un bonito proyecto y lo que nosotros queremos es que esto se siga haciendo todos los años”.

Durante los días que se celebre la FEILIJ se realizarán encuentros con escritores, ilustradores, casas editoriales y librerías de Latinoamérica, España y República Dominicana, además de una agenda compuesta para actividades tanto para niños como para jóvenes además de aqullas que incluyen la participación de colegios.

Entre las actividades que formarán parte del FEILIJ también habrán alrededor de 25 conferencias que están orientadas a profesores, promotores de la lectura, adultos y el público en general. Entre ellas estarán las conferencias “Editar hoy: más que un oficio”, impartida por Andrea Morales de Argentina el jueves 22 a partir de las 10:45 de la mañana; “El arrullo de las palabras o cómo la literatura empieza en las primeras nanas”, impartida por Liliana Cinetto de Argentina el viernes 23 a partir de las 11:30 de la mañana; “¿Cómo crear un personaje?”, impartida por René Rodríguez de República Dominicana el sábado 24 a partir de las 3:15 de la tarde. A la largo de la feria también se realizarán lecturas de cuentacuentos, shows de magia, puesta en circulación de nuevos libros, entre otras actividades. Las actividades, dirigidas a todo el público, estarán en el primer nivel de Ágora Mall mientras que las que son para personas de 13 años en adelante se realizarán en el tercer nivel.

“Nuestra expectativa es que vayan, disfruten y vean la importancia de la lectura”, expresa Toral. “Todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede contar una historia, que ese mensaje forme parte de la familia, la escuela y la sociedad”.