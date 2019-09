La historia detrás del enigmático contorsionista que impresionó en DGT

“Cuando yo inicié el pole no tenía idea que era sin ropa, pero sí tenía conocimiento del tabú que representa aquí”, argumentó el joven.

“La primera vez que mi familia me vio haciendo pole sin t- shirt, yo no iba a volver a la academia, pero después cuando me vieron que en mi caso no lo hacía ni discoteca, sino que era más como un deporte y un arte, comenzaron a apoyarme, y eso es lo que queremos transmitir aquí, que se den cuenta que el pole es un deporte, y que es arte. Es el deporte”, reiteró el artista.

“Lo primero que me dijo mi entrenador obvia todo lo que se digan las demás personas...yo voy a llegar al circo”, sentenció con la seguridad que exhibió en su presentación.