La inusual propuesta de matrimonio bajo el agua en República Dominicana

Las playas de República Dominicana se convirtieron en el escenario ideal para una inusual propuesta de matrimonio bajo las cristalinas aguas de la parte Este de la media isla.

El protagonista es el estadounidense Travis Grenier, quien según un reporte del periódico New York Post le propuso matrimonio a su novia Kenna Seitz durante un viaje de buceo en la República Dominicana. Afortunadamente, dijo que sí, porque nada arruina una buena experiencia de buceo como un corazón roto.

Grenier pasó meses planeando la propuesta, informa SWNS. La pareja, que vive en Georgia, reservó un viaje a Punta Cana en la República Dominicana. Grenier reservó un bote y se aseguró de escabullirse de su cámara GoPro para capturar el momento.

Según SWNS, Grenier estaba increíblemente preocupado por perder el anillo. Tan preocupado, de hecho, que Seitz notó que estaba actuando de manera extraña.

"Travis insistió en usar esta mochila y no pude entender por qué, pero solo traté de olvidarlo", dijo Seitz a SWNS. "Incluso lo usó en el agua, lo cual me pareció muy raro, pero no puse dos y dos juntos".

"El buceo fue increíble, es tan hermoso allá abajo. "El instructor comenzó a hacer gestos para que nos reuniéramos para una foto de nuestra GoPro hacia el final de la inmersión", dijo Seitz a SWNS. “Me puse de pie y cuando miré hacia abajo, Travis estaba de rodillas sosteniendo un pequeño cofre del tesoro. Abrí la caja y fue el tesoro más hermoso que podría haber imaginado. Comencé a gritar. Fue el momento más especial. Incluso nos besamos a través de nuestras máscaras ".

Después del viaje en barco, la feliz pareja celebró con una fiesta en la playa. En cuanto a la boda, es probable que tenga lugar en tierra firme. ¡Felicidades