La mexicana que fue la mujer más pequeña del mundo inspira una novela en EEUU

LOS ANGELES. La escritora Cecilia Velástegui, finalista de los premios Foreword Indies con una novela histórica en inglés sobre la extraordinaria vida de la liliputiense mexicana Lucía Zárate (1864-1890), dice a Efe que el tema central del libro es cómo tratamos a los que son diferentes a nosotros.

“Nosotros como humanos consideramos a otros como monstruos, porque son pequeños, porque son muy altos, por ser muy lo que sea”, indicó Velástegui, de origen ecuatoriano, en una entrevista con Efe en su casa del sur de California.

Considerada la mujer “más pequeña que ha vivido jamás”, con un máximo de 20 pulgadas de estatura (50,8 centímetros) y 14 libras (6,3 kilos) de peso, debido a que nació con enanismo primordial ostidisplástico microcefálico Tipo II (Majewski Osteodysplastic), Zárate llegó a ser una celebridad en su época.

Conoció personalmente al presidente de Estados Unidos Rutherford Hayes y a la reina Victoria de Inglaterra, pero hasta ahora no se había escrito un libro sobre esta liliputiense nacida en Veracruz y fallecida en Sierra Nevada, California.

“Lucía Zárate: The Odyssey of the World’s Smallest Woman” (2017), publicada por Libros Publishing, ya fue galardonada en los premios literarios Latino y ahora es finalista en la categoría multicultural en los galardones Foreward Indies.

Los ganadores de estos premios dedicados a los libros publicados por editoriales universitarias e independientes se conocerán el 15 de junio de 2018

Además de esta novela, cuya versión en español será publicada en 2019, Velástegui, escritora y psicóloga nacida en Quito y criada entre California y Francia, es autora de “Missing in Machu Picchu”, “Traces of Bliss” y “Gathering the Indigo Maidens”, entre otras obras.

Velástegui cuenta que comenzó a indagar sobre “mujeres pequeñitas” después de haber visto hace seis años en un castillo en Francia un antiguo retrato de una mujer diminuta “con el rostro cubierto de pelo” y el nombre de Antonietta González, originaria de las islas Canarias (España).