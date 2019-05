$!Las grandes atracciones literarias de la FILSD 2019

Estos textos, junto a los libros Baní, Engracia y Antoñita, de Francisco Gregorio Billini; Invitación a la lectura, de Camila Henríquez Ureña; Over , de Ramón Marrero Aristy; Siempre mis aguas tendrán rumores, de Salomé Ureña, y Todas las narraciones, de Virgilio Díaz Grullón, fueron puestos en circulación en la FILSD.

Destacó que la Editora Nacional está haciendo con los textos literarios lo que nunca se había hecho, porque el costo de los libros de Biblioteca Básica Dominicana es superior al precio de venta en la feria.

“A nivel oficial, desde el nacimiento de la República, nunca se había hecho una colección de clásicos dominicanos con estándares de calidad internacional como la que forman la Biblioteca Básica Dominicana”, aseguró el lingüista y escritor.

Otras colecciones de grandes escritores dominicanos, como son Pedro Mir, Virgilio Díaz Grullón, a quien este año le dedican el evento cultural; Franklin Domínguez, afamado dramaturgo, René del Risco Bermúdez, seguirán engrosando esta magnífica colección de clásicos.

Los amantes de la lectura, y sobre todo de textos que tocan directamente la historia dominicana, la economía, la vida social y cultural, aún tienen la oportunidad de adquirirlos en el estante de Editora Nacional, ubicado en los terrenos de la Fortaleza de Santo Domingo (Fortaleza Ozama). La FILSD concluye a las 9:00 p.m. de este domingo.

“Estas son lecturas obligatorias, sobre todo para los maestros y maestras, tanto del sector oficial como privado, porque el que no ha leído a Over, o La sangre, de Tulio M. Cestero, no conoce el pensamiento y la belleza literaria de los dominicanos”, resaltó García.

Acentuó que estos libros de la Biblioteca Básica deben ser asumidos por el Ministerio de Educación, porque son los textos que los estudiantes y profesores deben leer y aprender.

Asimismo, informó que estos libros serán colocados en el internet para consumo de las nuevas generaciones, tomando en cuenta que vivimos en un mundo digitalizado, igualmente, en lecturas para personas con discapacidad (sordomudos y no videntes).

Otros títulos de libros

La Editora Nacional está conformada por un Consejo Editorial que lo integran los escritores Esteban Deivi, Rei Berroa, Rafael Núñez Cedeño, Marcio Veloz Maggiolo, Rafael Castillo Alba, y los periodistas Bienvenido Álvarez Vega, Adriano Miguel Tejada e Inés Aizpún.

La Editora Nacional tiene a su cargo, en esta FILSD 2019, dos libros homenaje, uno dedicado a Puerto Rico, Invitado de Honor de este importante acontecimiento literario y cultural del Caribe, que contiene la prosa puertorriqueña, y el otro a Virgilio Díaz Grullón Todas sus narraciones, que incluye sus cuentos y novelas.

Entre estos citó: Un día cualquiera, Crónicas de Altocerro, Más allá del espejo, Los algarrobos también sueñan, en este último, el escritor hizo una fuerte crítica a la tiranía trujillista; y dos cuentos infantiles que escribió para el suplemento cultural Isla Abierta.

Otros títulos que estarán a la venta en la Editora Nacional y que forman parte de Biblioteca Básica Dominicana son: Siempre mis aguas tendrán rumores, de Salomé Ureña de Henríquez, que tendrá casi toda la obra de la poetisa, cuyo prólogo lo escribió la narradora colombiana, Consuelo Treviño.

Otra atracción, todo un clásico, es Invitación a la lectura, de Camila Henríquez Ureña, una de las mejores plumas de América. El libro recoge conferencias dirigidas a inspectores y directores de escuelas de Cuba, con el prólogo de Federico Henríquez Gratereaux.

Los cuentos en el exilio de Bosch

Y por supuesto, los cuentos de Juan Bosch, que cumplen 60 años de existencia, y cuyo prólogo lo escribió Bruno Rosario Candelier, con cuentos tan famosos como La Pulpería, La mujer, Dos pesos de agua, La verdad, entre otros, son la gran atracción de la FILSD.

Bosch está considerado como uno de los mejores narradores de la lengua española y el mejor teórico del cuento. José Enrique García afirma que nadie lo ha podido superar como cuentista.

“Estos libros se van a publicar por primera vez en conjunto, lo tendremos de una manera limpia y correcta para todos los lectores. Y para la Biblioteca Básica Dominicana esto significa un acontecimiento”, precisó.