$!Las palabras de Mu Kien tras la muerte de Don Adriano Miguel Tejada: “Se me fue un pedazo de mi alma”

Mu Kien, presidenta de la Academia Dominicana de la Historia lamentó el fallecimiento de quien consideró su guía, del periodista e historiador, Don Adriano Miguel Tejada.

Para la historiadora, ensayista, analista, politóloga y educadora, la partida de quien considera su maestro ha sido un duro golpe que aún no termina de asimilar. En conversación con Diario Libre, la sucesora de Don Adriano en la presidencia de la Academia Dominicana de la Historia señaló que, “el país perdió un gran profesional y un excelente ser humano”.

“Yo siempre valoré en vida el legado de Adiano. Fue mi profesor. Él me ayudó muchísimo, siempre que toqué sus puertas estuvo ahí para ayudarme. Nunca me dijo que no. Durante mi presidencia en la Academia de Historia fue mi mano derecha. Me sustituía cada vez que se lo pedía, porque era mi vicepresidente. Tú no te puedes imaginar las consultas que le hacía cada vez que tenía una necesidad”, se lamentó.

“Estuve muy pendiente de su desarrollo. Yo valoro su capacidad de trabajo, el ser humano como tal. Siempre mantuvo su sencillez y estaba orgulloso de sus orígenes mocanos. Nunca acuñó el mote de ser intelectual. Realmente reconozco ese calor y valor humano, nunca perdió la cercanía. Se me fue un pedazo de mi alma. He recibido tantas condolencias como si fuera miembro de su familia, porque saben la relación tan cercana que teníamos”, concluyó la historiadora.

Don Adriano falleció la madrugada de este 2 de diciembre del 2020, precisamente el día de su cumpleaños.

Los restos de nuestro querido don Adriano serán expuestos este jueves 3 de diciembre a partir de las 10:00 am en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. El viernes a las 7:30 de la mañana , saldrá el cortejo fúnebre de don Adriano hacia Moca. El cortejo pasará por delante de Diario Libre para que sus compañeros le rindan homenaje.