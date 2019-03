$!Las televisoras se resisten a sucumbir ante Netflix

Si existe un momento que marca el estatus de Netflix como los “chicos en onda” que se apropian de la televisión, podría recordarse como cuando Chuck Lorre recibió emocionado el Globo de Oro a la mejor comedia el mes pasado por “The Kominsky Method”, su serie en el servicio de streaming.

Lorre es uno de los productores de comedia más exitosos en la historia de televisión, con un valor neto estimado en más de 600 millones de dólares tras producir series como “The Big Bang Theory”, ‘’Two and a Half Men” y “Mom” para CBS. Pero nunca había ganado un Emmy o un Globo de Oro, y posiblemente no lo habría logrado si “The Kominsky Method” se hubiera transmitido en televisión y con un actor menos reconocido que Michael Douglas.

A pesar de ese golpe al ego, los líderes de los canales de televisión tradicional insisten en que darán revancha e incluso sienten que hay una mayor apertura. Su supervivencia podría depender de eso.

“Creo que ha creado una oportunidad para que nosotros digamos que estamos proporcionando una plataforma única”, dijo Paul Telegdy, copresidente de entretenimiento en NBC junto a George Cheeks.

Muchos expertos consideran que esto es totalmente infructuoso porque, ¿no es que el streaming es el lugar donde hay que estar? Netflix, Amazon y Hulu parecen tener carteras inagotables y el dominio sobre cómo una nueva generación quiere consumir televisión. El año pasado fue la primera vez que los servicios de streaming hicieron más programas con guion que cualquier televisora o canal de cable. Productores famosos como Shonda Rhimes y Ryan Murphy, y hasta Barack y Michelle Obama, han accedido a hacer programas para Netflix.

El streaming parece el futuro, mientras que CBS, NBC, ABC y Fox evocan una época en la que había que levantarse del sillón para cambiar de canal y ajustar las antenas de conejo para recibir una mejor señal.

Incluso ahora que los ratings son una fracción de lo que solían ser en sus gloriosos días de monopolio, las televisoras dicen que su principal ventaja es la oportunidad de darle a los creadores una gran audiencia. Las televisoras de señal abierta siguen siendo el único sistema de distribución capaz de entregar una imagen perfecta a prácticamente cada hogar en Estados Unidos, dijo John Landgraf, jefe de FX Networks.

Aunque los ejecutivos se ponen celosos cuando los programas de streaming se llevan premios, “mi familia nunca ha escuchado de ellos”, dijo Cheeks de NBC.

Las televisoras argumentan a los creadores, atraídos por un ambiente menos restrictivo en Netflix, que se arriesgan a perderse en un océano de contenido. El servicio de streaming ofreció más de 500 programas originales el año pasado, según sus estimaciones.

“El puro volumen que afrontan les ha más difícil a las televisoras y canales de cable competir”, dijo Karey Burke, nueva presidenta de entretenimiento en ABC. “Pero para ser honestos, he notado probablemente en el último año una tendencia de mis amigos creadores de alejarse de ese volumen. Creo que lo que pueden ofrecer las televisoras, en términos de nuestra capacidad para promover un programa, lanzar un programa o programarlo para que se vea, es un valor que todavía se mantiene”.

El ejemplo más extremo de esa ventaja fue cuando CBS estrenó su nuevo programa de talento “The World’s Best”, directamente después del Super Bowl, y fue visto por 22 millones de personas.

Los ejecutivos de televisión señalan que Netflix pocas veces revela cifras precisas de cuánta gente ve sus programas. Netflix no respondió a una solicitud de comentarios.

Las televisoras también subrayan que la gigante del streaming también tiene un montón de fallos.

“Si quieres una gran experiencia comunal, si tienes un proyecto que te apasiona y esperas que entre en la cultura popular, ¿dónde crees que se puede hacer mejor?”, preguntó Charlie Collier, jefe de entretenimiento en Fox.

A diferencia de las plataforma de streaming, las televisoras están “ahí semana tras semana y a muchos productores les gusta ese feedback, les gusta estar frente al público cada fin de semana”, dijo Kelly Kahl, presidenta de entretenimiento de CBS. “Y les gusta esa forma de narrativa en la que presentan algo nuevo cada semana. No voy a echarme en tu regazo un solo fin de semana”.

Las televisoras se han vuelto más flexibles en respuesta a las expectativas de los productores moldeadas por los servicios de streaming, cuyas temporadas son más cortas que las de 22 episodios en una cadena.

Quizá los productores elogian a Netflix, pero los inteligentes, incluyendo a Lorre, no están listos para dar por perdidas a las televisoras.

“Nunca he tenido un prejuicio contra la televisión abierta”, dijo Tom Fontana, productor ejecutivo del aclamado drama de NBC de la década de 1990 “Homicide: Life on the Street” y “Oz” de HBO. ‘’Es como escribir un haiku versus un poema épico. Tengo historias que contar, y a quien quiera escucharlas, se las cuento”.

Ante todo los ejecutivos de las televisoras saben que deben experimentar. Esta primavera ABC transmitirá por primera vez la selección de jugadores de la NFL, enfocándose en deportistas cuyas vidas podrían cambiar. También transmitirá más episodios en vivo de “American Idol”. CBS suele presentar a Stephen Colbert en vivo para eventos especiales y Fox comenzará a transmitir luchas profesionales.

Aunque CBS sigue en el negocio con la participación de grandes estrellas, la competencia creada por los servicios de streaming “nos obliga a buscar nuevos talentos”, dijo Kahl. “No creo que sea algo malo, creo que podría ser bueno para nosotros”.

CBS, casa de “NCIS” y otros dramas tradicionales de acción, ampliará esta temporada con la serie limitada “The Red Line”, que retrata un tiroteo de la policía que sale mal y sus complejas consecuencias, y cuyos productores incluyen a la cineasta Ava DuVernay (”Selma”). También habrá mezclas entre series hermanas como el drama “Chicago” de NBC y series derivadas de “NCIS” de CBS. Para “This Is Us”, NBC aprovecha la inversión emocional del público en este drama familiar con un “programa posterior” en internet en el cual los miembros del elenco pueden diseccionar puntos clave de la trama.

“La idea de tener una cita semanal donde tienes una comunidad con tus amigos mientras tuiteas y texteas al tiempo que ven algo juntos y hablan de eso al día siguiente, sigue siendo el origen de la televisión abierta”, dijo Burke.

Las televisoras también venden una infraestructura construida a lo largo de décadas, de programas matutinos y de tertulia nocturnos, con vínculos a las comunidades a través de presentadores locales. Telegdy dijo que cuando la coach de “The Voice” Kelly Clarkson quiso probar algo nuevo, NBC tenía una sección sindicada lista que le permite a la cantante comenzar un nuevo talk show.

Además las cadenas televisivas están lejos de ser islas; son parte de gigantes de medios como Disney y Comcast y ambas dependen de sus productos para impulsarse. NBC es una de las televisoras cuyas empresas matrices están entre las propietarias del servicio de streaming Hulu. CBS lanzó su propia plataforma de streaming.

Cheeks dijo que quizás recibe una respuesta inquietante cuando regresa a casa en Cleveland de visita y los hijos de sus amigos le preguntan dónde trabaja (“¿Qué es NBC?”), pero que los descubre viendo “The Tonight Show” de Jimmy Fallon en YouTube y “Saturday Night Live” por streaming.

“El modo en que la gente está viendo es diferente y el modo en que nosotros tratamos de conseguirlos tiene que ser diferente”, dijo Kahl.