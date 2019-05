$!Lo que gana Kim Kardashian por publicaciones en Instagram

¡Atención Mark Zuckerberg! La empresaria y figura de la televisión Kim Kardashian sí que se ha beneficiado de la plataforma Instagram. Y es que todo lo que toca el clan Kardashian gracias a sus mediáticas vidas se convierte en oro.

A propósito de una demanda que inició Kim contra la compañía de ropa Missguided USA, por usar su imagen para vender productos y de cuya empresa recibirá una sentencia por incumplimiento de US$5 millones, se reveló que la estrella del reality Keeping up with the Kardashians puede ganar hasta 1 millón de dólares por publicación en la red social.

Según recoge TMZ, en los documentos Kim justifica los $5 millones que debe recibir de la marca al explicar su capacidad para ganar mucho dinero. Se indica en los papeles judiciales que ella recibe entre US$300,000 y US$500,000 por un post de Instagram, pero sus ganancias aumentan luego de la publicación.

Además, declara que con frecuencia rechaza las ofertas por esa cantidad de dinero porque no quiere estar asociada con las marcas.

Por tal razón, una fuente asegura al portal estadounidense que las ganancias de Kim llegan al millón de dólares.

En efecto, Kim podría vivir solamente de las redes sociales gracias a los 136 millones de seguidores solo en Instagram.