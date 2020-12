Los aportes de Don Adriano Miguel Tejada a la cultura, la comunicación y a la justicia dominicana

Un hombre jovial, con un trato exquisito y una cultura envidiable. Así es el consenso de las opiniones de los que tuvieron la dicha de conocer físicamente a este gran intelectual ido a destiempo.

Sus aportes como historiador a la investigación, a las leyes como abogado y al periodismo como comunicador, le garantizan un lugar privilegiado en la historia reciente de nuestro país.

También impulsó el conocimiento de varias generaciones; durante 25 años impartió fue formador y catedrático en universidades dominicanas, en las áreas de derecho y comunicación.

Sus aportes al periodismo dominicano

Dirigió los diarios La Información (Santiago de los Caballeros) y Diario Libre, primer rotativo gratuito del país, donde permaneció por 16 años como su director, hasta que decidió jubilarse para dedicarse a la escritura, su otra pasión. Fue redactor de la Revista de Ciencias Jurídicas y la Eme-Eme, Estudios Dominicanos. Mantuvo una columna semanal en la revista Rumbo y fue comentarista político de televisión.

Fue miembro de la Comisión Redactora del anteproyecto de la Constitución Dominicana promulgada en el 2010 y de la de Reforma, aportando en la actualización y creación de legislación en materia de medios de comunicación.

Aportes a la escritura y la cultura

Fue autor o coautor de 11 libros sobre temas históricos, políticos y literarios.

Además, fue fundador y primer Presidente del Ateneo de Moca, del cual fue miembro distinguido, y del Círculo de Publicaciones del Ateneo, que puso a circular varias obras de autores mocanos. Fue miembro de la Comisión Permanente de la Feria Nacional del Libro y miembro de la Comisión Consultiva del ministerio de Cultura.

Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia, Miembro Correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua y de la Academia Dominicana de Ciencias Políticas. Ha sido jurado del Premio Nacional de Historia y de otros importantes certámenes.

Publicó su Diario de la Independencia (1994), que lleva cuatro ediciones; editor de Seminario Reforma Institucional y Democracia, (1993); Bonao, una Ciudad Dominicana II (coautor).

En lo jurídico

Ostentaba la condecoración de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en el grado de Comendador, otorgada por el Gobierno Dominicano.

En 1990, el Consejo General del Poder Judicial de España publicó sendas separatas con sus opúsculos La Administración de Justicia y el Respeto de las Garantías Fundamentales. El caso de la República Dominicana, y La Carrera Judicial en la República Dominicana.

Mu Kien, presidenta de la Academia Dominicana de la Historia

Para la historiadora, ensayista, analista, politóloga y educadora, la partida de quien considera su maestro ha sido un duro golpe que aún no termina de asimilar. En conversación con Diario Libre, la sucesora de Don Adriano en la presidencia de la Academia Dominicana de la Historia señaló que, “el país perdió un gran profesional y un excelente ser humano”.

“Yo siempre valoré en vida el legado de Adiano. Fue mi profesor. Él me ayudó muchísimo, siempre que toqué sus puertas estuvo ahí para ayudarme. Nunca me dijo que no. Durante mi presidencia en la Academia de Historia fue mi mano derecha. Me sustituía cada vez que se lo pedía, porque era mi vicepresidente. Tú no te puedes imaginar las consultas que le hacía cada vez que tenía una necesidad”, se lamentó.