$!“Los ricos también lloran”, la telenovela mexicana que sentó precedentes

“Cuando llegué al aeropuerto de Moscú, quedé impactada; no se podía pasar, estaba todo cerrado, custodiado. Había miles de personas. Estaban ahí todas las televisoras, no me explicaba lo que estaba pasando, porque ni siquiera me conocían. Pronto entendí que no era a mí a la que recibían así; era a Mariana, y ya había pasado mucho tiempo desde que había grabado ‘Los ricos también lloran’”, dijo la actriz en una entrevista a un medio mexicano en 2003.

Por su parte, Guerra siguió trabajando en telenovelas hasta que tuvo que retirare por cuestione de salud poco antes de su fallecimiento en febrero de 2018.

Y no fue el único que perdió la vida, ya que tanto Edith González, quien daba vida a María Isabel Salvatierra, y Christian Bach, Joanna Smith en la telenovela, fallecieron de manera prematura (54 y 59 años de edad), la primera debido al cáncer y la segunda por un paro respiratorio.

Rocío Banquells, actriz que interpretaba a la villana, continúa en el entretenimiento, pero como cantante, aunque también dio vida a algunas otras villanas posteriormente a «Los ricos también lloran».

Aunque las telenovelas clásicas ya han perdido a muchos de sus actores o ya son hábitat para artistas más jóvenes, todavía se puede ver la esencia de «Los ricos no lloran» -y muchas otras- en las tramas y en las historias intensas que son lo que logra atrapar a espectadores de todas las edades, géneros y clases sociales.