$!Manolo Ozuna revela que se divorció hace un año y tiene nueva relación

El famoso humorista y actor Manolo Ozuna dio a conocer que él y la actriz Helen Perdomo están divorciados desde hace más de un año y ya tiene otra pareja.

Ozuna hizo el anuncio en su canal de YouTube. Previo a dar detalles, dijo que no es muy dado a hablar de su vida personal, pero para evitar malentendidos contó lo que sucede.

"La verdad es que yo estoy divorciado. Yo llevo divorciado casi un año aproximadamente. He estado manejándolo a discreción, bajo perfil, pero cada vez que de alguna u otra manera me mencionan a la que fue mi esposa obviamente me callo, no digo nada, pero no está bien”, expresó en el video de 14 minutos.

“Tengo una pareja. Creo y es posible no lo sé que quien fue mi esposa quizás tenga ya su pareja porque el divorcio se vino a producir hace un año ya en este proceso llevamos dos años", agregó.

El integrante del espacio radial “El Mañanero”, que se difunde por la Bakana FM, dijo que sus declaraciones no son para decir que "está en el mercado”. Más bien, detalló que duró un tiempo de soltería y ya tiene su pareja, de la que no se conocen detalles.

"Quería y tenía pendientes contarles esto porque hay gente que me lo ha preguntado...Yo tenía tiempo reteniendo decir esa información porque no me gusta hablar de mi vida privada, pero puede afectar a la persona con la que estoy y pueden decir, 'ah, pero tiene una amante', y afectar su vida y su moral y no es justo, además no es verdad", recalcó.

Dio a entender que cometió algunos errores. "Yo cometí uno que otros errores que gracias a Dios ya he superado y he eliminado de mi vida”.

A su exesposa le deseó que sea feliz. "Le deseo la mejor de la suerte porque es un gran ser humano, una gran mujer, la mejor persona. Yo fallé, yo fui quien cometí los errores, fue por mí. Aunque no hago una referencia directa y no menciono su nombre porque ella tiene derecho a mantener su vida privada. Dios bendiga a quien fue mi pareja, bendiga a quien haga pareja con ella también y bendiga su hogar”, concluyó.

En uno de sus primeros subidos a su canal de YouTube con más de 116 mil suscriptores, Manolo Ozuna reveló que no tiene hijos.