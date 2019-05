$!Marvel lanzará comic con superhéroes asiáticos

Marvel Comics le dará tinta a un grupo sin precedentes de sus más increíbles superhéroes asiáticos y asiatico-estadounidenses, conocidos como Agentes de Atlas, en una historia de cinco partes.

Íconos establecidos como el maestro de artes marciales Shang-Chi y nuevos como Wave, el más reciente superhéroe, sumarán fuerzas en el cómic que será lanzado este verano, dijo la gigante editorial a The Associated Press el jueves.

El equipo de 10 campeones asiáticos superpoderosos hizo su debut este mes en “The War of the Realms: New Agents of Atlas”. Ese cómic es una pieza de una saga que involucra a diferentes grupos en el Universo Marvel, incluyendo a los Avengers, los cuales tienen una batalla con una diosa de fuego. La serie asiática será lanzada en agosto.

El hombre que encabeza el equipo detrás del cómic es el escritor veterano Greg Pak. Pak ha sido reconocido por impulsar una nueva era de personajes asiáticos al cocrear a Amadeus Cho, un adolecente genio de ascendencia coreana y estadounidense. El personaje surgió en 2005, una década después absorbió los poderes de Hulk y comenzó a usar el nombre de Brawn.

“Siempre ha sido mi sueño hacer un cómic con un montón de héroes asiáticos y asiatico-estadounidenses”, dijo Pak, quien considera que hay más apetito por representación tras el éxito de la película “Crazy Rich Asians”.

“Literalmente nunca ha habido una mejor época en mi memoria con más oportunidades para hacer un trabajo que específicamente incluya personajes asiáticos y asiatico-estadounidenses”.