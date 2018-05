Meghan Markle confirma ausencia de su padre en la boda real

SANTO DOMINGO. Luego de meses de especulación la futura esposa del Príncipe Harry confirma que su padre no la entregará en el altar. La boda real que se realizará el próximo sábado tiene a los ingleses en expectativa y a los medios de comunicación trabajando horas extras.

El comunicado dice:

“Tristemente, mi padre no asistirá a la boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que pueda tener el espacio que necesita para enfocarse en su salud. Me gustaría agradecer a todos los que nos han ofrecido mensajes de apoyo. Por favor, sepan cuanto Harry y yo esperamos compartir nuestro día especial con ustedes el sábado”.