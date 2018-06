“Mi próxima meta es llevar Noche de Luz a otros países de Latinoamérica”

SANTO DOMINGO. Luz García es una fajadora. Si algo hay que reconocerle es su búsqueda constante por mantener actualizado su espacio. Ahora, Noche de Luz da un segundo paso hacia la internacionalización. Bajo el concepto de Noche de Luz Internacional, el espacio podrá ser disfrutado por la comunidad latina en los Estados Unidos por UniMás, cadena de televisión nacional de ese país en español, propiedad de Univisión Communications.

—¿Cómo se da tu entrada a este canal?

Desde el año pasado Noche de Luz Internacional se transmite por Univision Puerto Rico. La repercusión ha sido muy buena. Esto provocó que la filial de Univision en Nueva York viera el producto y se interesara en él. Es la primera vez que una segunda filial de la cadena compre el mismo producto.

—¿Cuándo inician?

El primer fin de semana de julio para todo Nueva York.

—¿Va a influir la cadena en el contenido?

La labor de producción recae en Noche de Luz. Obviamente al trabajar con Univision se te abren otras puertas. Dentro de la cadena tengo aliados, y en términos de producción trabajo junto a Josema Hernández con su empresa Creative Groups, que es la agencia que me representa dentro de la cadena. Ellos tienen una estructura de trabajo muy interesante y también muchos contactos. Con ellos estamos desarrollando esta plataforma que es Noche de Luz Internacional.

—¿Entonces todo sigue igual?

Tenemos como norte un contenido súper internacional. Vamos a jugar un poco con los contenidos dependiendo de donde se transmitan. Por ejemplo, esta semana para Puerto Rico tenemos una entrevista con Fausto Mata y lo combinamos con la puertorriqueña Maripily Rivera.

—¿Se transmitirán los mismos programas en cada país?

Se hará una edición especial para cada país, adaptándonos a los públicos.

—¿Dejarás fuera las figuras locales de la versión internacional de tu espacio televisivo?

Hay muchas figuras locales que son conocidas a nivel internacional. También hay que tomar en cuenta que existe una gran comunidad dominicana en los Estados Unidos Por ejemplo, con los Cuerpos Hot, este año en vez de hacer una sola edición, la hemos dividido en siete programas y dentro de esta estructura hemos añadido artistas y figuras locales. Tenemos un programa con Ana Bárbara, y del país invitamos a Héctor Acosta y Cristian, un cantautor dominicano, a una noche de bohemia con ella. Seguiremos destacando el talento dominicano.

—¿Te has planteado dar el salto al mercado internacional como figura?

Dice un refrán que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, y si bien es cierto que para mí Estados Unidos, y sobre todo Miami, representa una fuente de trabajo para mí, y que he viajado a Nueva York donde he realizado entrevistas a artistas como Romeo y Thalía, entiendo que la industria de la televisión en el mercado internacional es muy complicada, sobre todo para permear como figura, por lo que entiendo que la mejor forma de dar el salto es justo como se está dando ahora, exportando un producto de calidad como es nuestro proyecto Noche de Luz. La verdad es que desde hace mucho tiempo estábamos coqueteando con esa posibilidad. Siempre he dicho que de esta era manera que yo quería entrar. Creo que en la medida de que uno tenga unos estándares de calidad dentro de las producciones nacionales, esas producciones pueden pernear dentro de otros mercados en donde puedes seguir participando como protagonista de tu espacio.

—¿Cuál ha sido la clave para tu permanencia?

No es fácil producir televisión. Es una labor titánica poder lograrlo, pero se puede. Pienso que Noche de Luz como producto es un ejemplo vivo de que se puede hacer cosas buenas. Tengo un equipo extraordinario y no hemos escatimado esfuerzos ni recursos. La inversión que requiere en un proyecto como el nuestro es muy alta y quizás lo mejor es no medir el éxito por la rentabilidad económica. Puede que tenga menos ingresos porque hago una inversión muy grande, pero tengo un producto exportable, que cumple con los lineamientos internacionales de producción.