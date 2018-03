Michael Miguel despotrica al Show del Mediodía

El programa De Extremo a Extremo no se llevó la estatuilla como programa diario de entretenimiento, ni el popular Michael Miguel como animador del año.

El popular animador criticó el premio otorgado el pasado martes 20 al Show del Mediodía como programa diario de entretenimiento, alegando que estos carecen de guion, de estructura y con un elenco de personas hablando sin saber: “En mis manos tengo un guion, guion, guion, se llama eso. Me importa que gente tonta, torpe no se sepa lo que es un programa de televisión de cuatro horas todos los días, que con el capital que se invierte aquí se hace una televisión de calidad”, señaló.

SANTO DOMINGO. Para los que no saben, esto es un guion, este es un programa de entretenimiento de la más alta calidad y el más infinito contenido. Con estas palabras inició ayer Michael Miguel el programa de televisión De Extremo a Extremo.

Denuncia venta de estatuillas en los Soberano 2018

Al siguiente día de la premiación, destacó que Premios Soberano es el más importante de América Latina, sin embargo, llamó la atención a Emelyn Baldera y la directiva de la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) de que el mercado de compra y venta de premios está volviendo. “Estoy obligado a decirle a la República, a la Cervecería y a todo el pueblo dominicano que ese mercado está volviendo. Yo puedo dar testimonio”.

“Quiero decirles a los miembros Acroarte que no tienen derecho a estar vendiendo premios. No es permitido que esos premios sean dirigidos por mafia. He estado presente y vi decenas de llamadas de un artista recibiendo propuestas antecedentes de un miembro”.

Pidió a Emelyn Baldera “que enderece ese barco”. “Cierren por completo esa llave”, alertó Michael Miguel.

“Premios Soberano lo realiza Acroarte, pero no le pertenece a Acroarte. Ese premio es de todo el pueblo dominicano”, concluyó.