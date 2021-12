$!Ministra de Cultura deja abierta convocatoria para los premios anuales de literatura e historia

En un encuentro con la prensa, la ministra de cultura, Milagros Germán dejó abierta la convocatoria para los Premios Anuales de Literatura 2022 y el Premio Anual de Historia José Gabriel García 2021.

Germán anunció un incremento en la dotación económica de los Premios Anuales de Literatura, cuyo monto, en lo adelante será de 300 mil pesos para cada una de las categorías. Anteriormente el monto era de 250 mil pesos.

“Es motivo de enorme satisfacción para el Ministerio de Cultura anunciar la convocatoria de los premios anuales de literatura 2022, así como el Premio Nacional de Historia José Gabriel García 2021. El escritor y el investigador tienen algún en común, no se conforman con la versión, no se conforman con la versión de la vida socialmente aceptada con el status quo y detenerse al lado del camino para ser solo observadores del tiempo que les toque vivir, que les pasa por encima. No, son creadores, transformadores sociales y destapan esas historias que nadie se ha atrevido aceptar, encendiendo con sus letras la antorcha del pensamiento y transformando con sus plumas la perspectiva del mundo en la mente de sus lectores”, comentó Milagros Germán.

La Ministra de Cultura resaltó el rol de los historiadores en la construcción de la sociedad y del mundo. “La investigación histórica trasciende el tiempo y se convierte en herramienta creadora de nuevas realidades. Es por eso que me place anunciar estos reconocimiento con los que pretendemos valorar en su justa medida, al escritor al historiador, para destacar el papel importante que tienen para nuestra República Dominicana. Queremos reconocer las obras de autores nacionales, que residan aquí o en el extranjero”, puntualizó.

Categorías

El concurso literario comprende las siguientes categorías: Premio Anual de Poesía

Salomé Ureña de Henríquez, Premio Anual de Novela Manuel de Jesús Galván,

Premio Anual de Cuento José Ramón López, Premio Anual de Ensayo Pedro

Henríquez Ureña, Premio Anual de Teatro Cristóbal de Llerena y Premio Anual de

Literatura Infantil y Juvenil Aurora Tavárez Belliard.

El Premio Nacional de Historia José Gabriel García 2021 está dotado de 500 mil pesos, tiene como objetivo premiar la investigación de los autores dominicanos. “Es tiempo de cambiar el porvenir de la nación, ánimo para todos nuestros autores, que dejarán huellas que nunca serán borradas. Llegó el momento de escribir una nueva historia para esta gran nación”, comentó.

Milagros Germán estuvo acompañada de los viceministros Gamal Michelén, Giovanny Cruz, Ramón Pastor De Moya. También estuvieron César Zapata y Basilio Belliard.

Los interesados podrán enviar sus obras desde hoy, 2 de diciembre, hasta el 21 de marzo de 2022, en el caso de optar a los Premios Anuales de Literatura, y hasta el 31 de agosto para el Premio Anual de Historia.

Las bases de este concurso destacan como objetivo fundamental estimular y reconocer las obras de investigadores dominicanos, que, a su vez, representen un aporte original, trascendente e innegable para la historia dominicana.

Todas las obras deben depositarse en la Dirección de Gestión Literaria, ubicada en la oficina de la Feria del Libro, en la Plaza de la Cultura, en horario laborable (8:00 a.m. a 4:00 p.m.).

Las bases para ambos concursos están disponibles en el portal del Ministerio:

www.cultura.gob.do. La convocatoria de los premios está recogida en el Decreto 3-17, emitido el 6 de enero de 2017.