$!Obras clásicas de RD del siglo XX en el TN

Del concierto

El concierto se realizará a las 8:30 de la noche está sustentado en la suite “Recuerdos de infancia”, de Luis Eduardo Mena (1895-1964, con un popurrí de las composiciones “En un jardín florido”, “La calle ancha”, “El farolero de La Puerta del Sol”, “Doña Ana”, “La viudita del Conde Laurel”, “Mambrú se fue a la guerra” y “Duérmete niñito”.

Otra pieza del maestro Mena que forma parte del programa que tiene al maestro Dante Cucucurllo como director titular, es “Tschaikowskyana para violín y orquesta”, en la que estará como solista el violinista Ramsés Cid.

Mientras, de Enrique Mejía Arredondo (1901-1951, el concierto de la OSN con el maestro Cucurullo como director invitado, incluye “Sinfonía en La mayor: Homenaje a Francisco del Rosario Sánchez”.

Del maestro Luis Rivera (1901-1986) será interpretada la “Rapsodia Dominicana No. 1 para piano y orquesta”, con Elioenai Medina como solista (piano).

En tanto, luego del intermedio, se incluye de don Julio Alberto Hernández (1900-1999) “Tres danzas criollas”, y de Ramón Díaz Freeman (1901-1976) “Elegía para flauta y orquesta”, con Víctor Hernández como solista (flauta).

La “Sinfonía No. 1 Quisqueyana (I. Agagio - Allegro non troppo in tempo di merengue. II Andante a la Mediatuna. III. Rondó Allegro Giubiloso), de Juan Francisco García (1892-1974), será interpretada por la OSN esa noche.