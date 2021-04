$!Pataleo Soberano: artistas se quejaron por ser excluidos y otros pidieron salir

El merenguero urbano Alá Jazá quedó fuera de las nominaciones.

En la categoría Orquesta del año del 2019 fueron nominados Héctor Acosta, Miriam Cruz, Eddy Herrera, Kinito Méndez y Johnny Ventura.

Ante esto, el intérprete de “Nadie se meta” escribió: “Estoy tranquilo porque el país sabe que esta es la orquesta y el merenguero más destacado desde hace varios años a nivel de tocar shows y de plataformas digitales.

De que un grupito no quiera reconocerlo eso es otra cosa. Estamos en la era digital donde todo se sabe, los numeritos están ahí. Seguimos enfocados en la buena música. Tengo el mejor premio que son ustedes mis seguidores”. Alá Jazá les llamó “la granja de los huevos”.

En tanto que Omega, considerado uno de sus rivales, fue nominado en el renglón Merengue del año 2020 por el exitoso tema “Me miró y la miré”. Se recuerda que en los Premios Soberano 2019 se alzó con tres estatuillas gracias al fenómeno que causó “Mi forma de ser”.

Entre los premios logró Colaboración del Año por “Mi forma de ser” con el puertorriqueño Farruko; Merengue de Calle y Merengue del año.

La cantante Marcel Piel Morena fue otra que dejó a muchos sorprendidos a compartir un breve videos de dos de sus soberanos obtenidos en el 1998 y en el 2000 en avanzado deterioro.

Muchos escribieron que Marcel pudo tirarlos molesta porque no la nominaron. Mientras tanto a solo horas de conocerse las nominaciones lo siguiente: “Hay que restaurarlos, con el tiempo se rompen”.

Sin lugar a dudas, esta “puyita” no les cayó bien a varios de sus seguidores, pero otros sostuvieron en los comentarios que se trató de un mensaje subliminal, dando a entender que no le interesan los premios, ya que los que tiene están descuidados.

La intérprete de “Tamo en calor” fue una de las primeras cantantes en hacer los conciertos “lives” en Instagram durante la pandemia.

El destacado cineasta Pinky Pintor lamentó que su documental “Santo Domingo” no fuera tomado en cuenta. “Pues na... “Santo Domingo primera de América” se quedó fuera como documental”, manifestó en su cuenta de Twitter.

No obstante, Pintor sí está nominado en los renglones Director de cine por “Dos mejor que una” y en Comedia del año por la misma cinta.

De los urbanos, pocos han pataleado. Entre ellos el exponente urbano Ceky Vicini quien compartió un meme de un esqueleto sentado esperando con el siguiente mensaje: “Aquí esperando que Acroarte algún día me nomine”.

Asimismo, la controversial exponente urbana La Perversa, conocida por sonados escándalos y letras explicitas, se quejó de que la dejaron fuera y aseguró que “Los premios se compran”.

A otros les cayó como un balde de agua fría la nominación, como es el caso de la youtuber Yarissa Rodríguez en el renglón “Youtuber del año”.

El público que se molestó porque dejaron fuera a Capricornio TV arremetió contra la influencer, llegando a recibir fuertes ataques en las redes sociales y hasta amenazas avisándole que conocen donde ella vive, por lo que piensa proceder legalmente.

La comunicadora santiaguera, quien suma más de 1.9 millones de seguidores en Instagram, comparte la nominación con Carlos Durán, Santiago Matías, Sergio Carlo y Adolfo Lora.

"Quiero que sepan que a mí no me gusta esto, gente mandándome fotos del frente de mi casa, gente mandándome la locación por Google queriendo decir -yo sé dónde tú vives-, gente amenazando, gente diciendo que me comunique con Acroarte para que me saquen de la categoría y entren a una persona que se llama Capricornio, no sé quién es, pero el punto no es que yo sepa quién es o no... y si esto se sigue extendiendo yo voy a tomar cartas en el asunto. Yo nunca me he ligado con tigueres ni con maleantes", manifestó preocupada Yarissa en una serie de videos en las redes sociales.

Rodríguez dijo que agradece a la Asociación de Cronistas de Arte la La primera nominación.