RD Fashion Week 20018 inicia hoy sus desfiles, con nueva dirección y enfoque

Su visión de la moda local

“Los diseñadores tienen pocas oportunidades y eso está pasando porque no nos unimos. Estamos muy divididos. A través de la Asociación de Diseñadores he intentado que nos unamos, pero ha sido imposible. Como dice el refrán: “En la unión está la fuerza”. Si no nos unimos no vamos a llegar a ningún lado. La moda es uno de los campos que más opciones te da para desarrollarte. Puedes dedicarte a hacer medias, y si te enfocas en eso, puedes ser famoso haciendo medias fabulosas. En la moda si te enfocas puedes llegar a ser exitoso en lo que hagas, lo que pasa es que aquí estamos más pendiente de lo que hace el otro para copiarlo. Los diseñadores dominicanos debemos enfocarnos en ser creativos, dar cosas diferentes, involucrar lo que es el país, nuestra marca país, lo que somos en nuestros diseños y garantizo que vamos a tener éxito. Pero ahora lo que más se necesita es la unión. Mientras sigamos divididos, cada quien por su lado y criticando cada uno el trabajo del otro no vamos a llegar a ningún lado”.