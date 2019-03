Reina Rosario propone se hagan estudios de historia de las mujeres

La doctora Reina Rosario propuso a la Academia Dominicana de la Historia que dé apertura a una sección de estudios de historia de las mujeres y resaltó la contribución a la historiografía nacional de la escritora Abigail Mejía.

La investigadora, catedrática de Intec y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien se desempeña como directora del Instituto de Historia y de la revista “Ecos”, pronunció el discurso “Aportes de Abigaíl Mejía a la historiografía dominicana: una feminista volando alto con las alas de Clío”, en un acto efectuado,en el Archivo General de la Nación, donde fue recibida por la directiva de la Academia, como miembro correspondiente nacional de la entidad.

La disertante también le solicitó a la institución ampliar los seminarios de historia local, incluyendo seminarios de historias de mujeres locales.

Igualmente, propuso que se recuperen las obras sobre historia de Abigaíl Mejía; y que se publiquen sus dos ensayos premiados hace alrededor de 70 años en los cuales la intelectual mostró al mundo su alto vuelo con las alas de Clío.

Al inicio de su exposición, Rosario agradeció a todos miembros de la academia por concederle el honor de formar parte de esa gran familia de historiadores e historiadoras.

“El honor de pertenecer a la Academia Dominicana de la Historia lo tomo como un estímulo para ejercer el apasionante oficio de historiadora; un impulso para que día a día me esfuerce más a ver si puedo llegar a formar parte del muy recurrido relevo del cual Emilio Cordero Michel tanto me hablaba. Vaya pues mi presentación como un homenaje póstumo a ese brillante investigador y gran ser humano que fue Emilio Cordero Michel, quien me distinguió con su amistad”, agregó.

En cuanto a Abigaíl Mejía, explicó que deseaba resaltar su faceta de historiadora curtida en el oficio, de la cual se sabe muy poco en el medio dominicano.

“Todos conocen a Abigaíl Mejía como escritora, como sufragista y como pionera del feminismo dominicano. Su incursión en el estudio y divulgación de la historia es casi desconocida a pesar de que sus escritos en esa área del conocimiento obtuvieron premios y reconocimientos tras haber competido con avezados tratadistas del género”, expresó.