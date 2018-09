Semana de pocos cambios en las listas de libros más vendidos

LOS ÁNGELES. Las listas de libros más vendidos experimentaron esta semana pocos cambios, con las autoras María Dueñas con “Las hijas del capitán” y Margaret Atwood con sus distópica novela “El cuento de la criada” entre los nombres más repetidos.

El maestro del “thriller” John Grisham también mantiene su nuevo libro “El caso Fitzgerald” entre los favoritos de los lectores en Argentina y Colombia.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Das Feld - Robert Seethaler (Hanser, Berlin)

2.- Die Tyrannei des Schmetterlings - Frank Schätzing (Kiepenheuer & Witsch)

3.- Was man von hier aus sehen kann - Mariana Leky (DuMont)

4.- Ein unvergänglicher Sommer - Isabel Allende (Suhrkamp)

No ficción:

1.- Der Ernährungskompass - Bas Kast (C. Bertelsmann)

2.- Mit 50 Euro um die Welt - Christopher Schacht (adeo)

3.- Jäger, Hirten, Kritiker -Richard David Precht (Goldmann)

4.- Das geheime Leben der Bäume - Peter Wohlleben (Ludwig)

Fuente: “Der Spiegel”

ARGENTINA

Ficción

1.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas (Planeta)

2.- “Grito de Guerra” - Wilbur Smith (Emece)

3.- “Mafalda, lo mejor” - Quino (Los Libros Más Pequeños del Mundo)

4. “El caso Fitzgerald” - John Grisham (Plaza & Janes)

No ficción:

1.- “Filosofía en once frases” - Dario Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

2.- “¿Para qué sirve la filosofía?” - Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidós)

3.- “Emoción y Sentimientos” - Daniel López Rosetti (Planeta)

4.- “La dieta del metabolismo acelerado” - Haylie Pomroy (Grijalbo)

Fuente: Yenni-El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- “Poesia que Transforma” - Bráulio Bessa (Sextante)

2.- “Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente” - TCD (Globo)

3.- “Outros Jeitos de Usar a Boca” - Rupi Kaur (Planeta)

4.- “O Que o Sol Faz Com as Flores” - Rupi Kaur (Planeta)

No ficción:

1.- “Sapiens - Uma Breve História da Humanidade” - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- “Correspondentes. Histórias, Desafios e Aventuras de Jornalistas Brasileiros Pelo Mundo” - Vários Autores (Globo)

3.- “A Elite do Atraso” - Jessé Souza (LeYa)

4.- “Homo Deus” - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- “La mujer en la ventana” - A.J Finn (Penguin Random)

2.- “Los Medici” - Matteo Strukul (Penguin Random)

3.- “Mi pecado” - Javier Moro (Planeta)

4.- “El Caso Fitzgerald” - John Grisham (Penguin Random)

No ficción:

1.- “Historia Mínima de Colombia” - Jorge Melo (Océano de Colombia)

2.- “Historia de Colombia y sus oligarquías” - Antonio Caballero (Planeta)

3.- “Adiós a la guerra” - Patricia Lara (Planeta Colombia)

4.- “Sálvese quien pueda” - Andrés Oppenheimer (Penguin Random)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- “La desaparición de Stephanie Mailer” - Joël Dicker (Alfaguara)

2.- “El cuento de la criada” - Margaret Atwood (Salamandra)

3.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas (Planeta)

4.- “Las almas de Brandon” - César Brandon (Espasa)

No ficción:

1.- “Mola la letra” - Varios autores (Edelvives)

2.- “La voz de tu alma” - Lain García Calvo (Autor-editor)

3.- “Sapiens (De animales a dioses)” - Yuval Noah Harari (Debate)

4.- “Fariña: Historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia” - Nacho Carretero (Los libros del K.O.

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- “Crazy Rich Asians” - Kevin Kwan (Anchor)

2.- “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” - J.K. Rowling (Pottermore Publishing)

3.- “Harry Potter and the Order of the Phoenix” - J.K. Rowling (Pottermore Publishing)

4.- “Harry Potter and the Goblet of Fire” - J.K. Rowling (Pottermore Publishing)

No ficción:

1.- “Girl, Wash your Face” - Rachel Hollis (Thomas Nelson).

2.- “12 Rules for Life” - Jordan B. Peterson (Random House).

3.- “The Subtle Art of the Giving a F¿ck” - Mark Manson (Harper)

4.- “Educated” - Tara Westover (Random House)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- “La tresse” - Laetitia Colombani (Lgf)

2.- “Les prenoms epicenes” - Amélie Nothomb (Albin Michel)

3.- “Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une” - Raphaëlle Giordano (Pocket)

4.- “Un appartement à Paris” - Guillaume Musso (Pocket)

No ficción:

1.- “Bescherelle ; la conjugaison pour tous” - Varios autores (Hatier)

2.- “Larousse de poche 2019” - Varios autores (Larousse)3.- “Dictionnaire le robert junior; 7/11 ans” - Varios autores (Le Robert)

4.- “Un été avec Homère” - Sylvain Tesson (Des Équateurs).

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- “Il metodo Catala...” - Andrea Camilleri (Sellerio)

2.- “A bocce ferme” - Marco Malvaldi (Sellerio)

3.- “La felicità del cactus” - Sarah Haywood (Feltrinelli)

4.- “Origin” - Dan Brown (Mondadori)

No ficción:

1.- “Vivere 120 anni. Le ricette” - Adriano Panzironi (Welcome Time Elevator).

2.- “La montagna scintillante” - Walter Bonatti (Solferino)

3.- “La dieta della longevità. Dallo scienziato che ha rivoluzionato la ricerca su staminali e invecchiamento” - Valter Longo (Superpocket).

4.- “Diversità” - Varios autores (Youcanprint)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- “Gravity Fall.Diario 3” - Disney (Planeta Junior)

2.- “Origen” - Dan Brown (Planeta)

3.- “El cuento de la criada” - Margaret Atwood (Salamandra)

4.- “Ojalá te enamores” - Alejandro Ordóñez (Altea)

No ficción:

1.- “El engaño populista” - Axel Kaiser / Gloria Álvarez (Ariel)

2.- “La magia del orden: Herramientas para ordenar tu casa... y tú vida” - Marie Kondo (Debolsillo)

3.- “Cómo ganar amigos e influir sobre las personas” - Dale Carnegie (Debolsillo)

4.- “Álgebra” - Aurelio Baldor (Grupo Editorial Patria)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- “O manuscrito” - John Grisham (Bertrand Editora)

2.- “Cebola crua com sal e broa” - Miguel Sousa Tavares (Clube do Autor)

3.- “O Ano da Morte de Ricardo Reis” - José Saramago (Porto Editora)

4.- “O Desaparecimento de Stephanie Mailer” - Joël Dicker (Alfaguarra)

No ficción:

1.- “A arte subtil de saber dizer que se foda” - Mark Manson (Desassossego)

2.- “Os ricos” - Maria Filomena Mónica (A Esfera dos Livros)

3.- “Confia” - Sofia Ribeiro (Matéria Prima)

4.- “999+1 Piadas Ainda Mais Secas” - Pedro Pinto, João Ramalhinho y Gonçalo Castro (Manuscrito Editora)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- “Why Mummy Swears” - Gill Sims (HarperCollins)

2.- “Pieces of Her” - Karin Slaughter (HarperCollins)

3.- “The Tattooist of Auschwitz” - Heather Morris (Zaffre)

4.- “The Good Fight” - Danielle Steel (Macmillan)

No ficción:

1.- “Notes on a Nervous Planet” - Matt Haig (Canongate)

2.- “First Man In” - Ant Middleton (HarperCollins)

3.- “12 Rules for Life” - Jordan B Peterson (Allen Lane)

4.- “Colour of Time” - Dan Jones & Marina Amaral (Head of Zeus)

Fuente: The Sunday Times.