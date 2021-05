$!Rafael de los Santos: “Soy malísimo haciendo caricaturas de personas reales”

—¿Qué aspecto de tu carácter te define mejor?

Optimista (muchas veces más de la cuenta).

—¿Siempre tuviste claro que tu futuro estaría ligado al arte y el dibujo?

No realmente, me consideraba más creativo publicitario hasta que los dibujos empezaron a conectar con la gente. Me agarró un poco por sorpresa.

—¿Cómo se dibuja una idea?

De infinitas formas. Lo que hay es que tratar de encontrar con cuál o cuáles uno se siente cómodo.

—¿Eres de los que se sienta con un lápiz ante una hoja de papel o las nuevas tecnologías han invadido tu rutina de trabajo?

Pasé de ver la tablet como algo innecesario a que se volviera mi herramienta principal, pero siempre tengo papel, lápiz y marcadores cerca.

—¿Sufres el síndrome del folio en blanco?

Ufff, al menos una vez por semana. Regularmente lo que mejor funciona es soltarlo y leer un poco o hablar con alguien, mejor si es un desconocido, tratar de ignorar la presión. Las ideas fluyen mejor en una mente relajada.

—¿Qué personaje te ha sido más complicado de caricaturizar?

Soy malísimo haciendo esas caricaturas de personas reales, todas terminan pareciéndose entre sí, pero creo que a la que peor le ha ido es a la vice Raquel Peña, a la pobre la maté.

—¿El mensaje de tus caricaturas refleja tu pensamiento político?

Muchas veces sí, aunque trato de tomar en cuenta a quien piensa opuesto a mí, por lo que muchas veces recurro a ideas que señalen el dilema, que pongan a pensar, para que ambas partes puedan participar y evaluar el tema.

—¿Qué es más importante: la idea o el dibujo?

Sin idea no hay nada. Hay muchísimas personas que dibujan mil veces mejor que yo en este país. Yo me salvé porque me obsesioné con sacar ideas todos los días.

—En este momento político, ¿qué personajes facilitan tu trabajo?

¡¡Jajajaja!! La verdad está demasiado reñida la competencia. Pero creo que más que los personajes, es el pueblo que me facilita las cosas, porque tan pronto van sucediendo ya uno ve en los comentarios cómo se van armando “coros”, el dominicano le busca la forma y eso ayuda mucho.

—¿De qué tema no dejarías de dibujar si te dejaran?

Hay muchos temas que conectamos todos y de los que siempre salen ideas. Las dietas, el amor, el dinero (o la falta de), son cosas de las que creo que nunca se van a acabar las ideas y con las que me encanta trabajar.

—De todas las viñetas de #noticieropoteleche, sentimentalmente, ¿cuál te ha costado más hacer?

Las que hice en los días que acababa de fallecer mi padre. Aunque en mi familia el sentido del humor siempre está presente, es difícil tratar de ser chistoso en un momento así. Luego, la viñeta en tributo a Víctor Víctor, esa la hice completa secándome los ojos.

—¿Cuál es el mejor cumplido que has recibido?

Un amigo me comentó sobre una tía que recorta el dibujo todos los días y lo guarda. Eso me sorprendió muchísimo. Yo pensaba que sólo mi mamá hacía eso.

—¿Qué es lo que más te sigue sorprendiendo de la sociedad dominicana?

Lo mucho que nos contradecimos. Somos súper religiosos pero súper decadentes. Hay más gente montando bicicleta y siendo fit, pero también más chicharrón y cervezas artesanales que nunca. Supongo que ahí estará nuestro balance.

—Si una imagen vale más que mil palabras, ¿es una buena viñeta el mejor análisis político?

Mi capacidad de análisis político es limitada. Creo que quizás es el mejor puente para llevar a quien se interese en analizar las cosas más a fondo, es parte de la conversación.

—¿Les falta humor a los políticos?

Al contrario, creo que tienen más de la cuenta. Que dejen el humor para la vida social, pero que al momento de ser políticos creo que nos conviene más a todos que no relajen.

—¿Qué te hace reír?

Me río con muchas cosas. Los juegos de palabras tontos y los chistes malos (que usualmente empujan a los buenos a salir), los stickers de whatsapp bien usados y esta maravilla del mundo de los memes que hace que gente que sea muy chistosa, pero no dibuja, pueda ser humorista gráfico.