Talento joven se abre paso en la televisión

Yamell Canaán, presentadora de noticias de SIN, Color Visión

“Mi paso por la televisión ha sido un constante aprendizaje. Yo lo visualizo como una cadena de aprendizaje, donde cada área en la que he trabajado y me he desarrollado, dentro de la comunicación, representa un importante eslabón que me ha ayudado a crecer como profesional y me ha dado las herramientas necesarias para ir asumiendo retos. Me tomó tiempo y tuve un camino que recorrer para llegar a ser presentadora de noticias en SIN, pues entendía (y hoy lo confirmo más que nunca) que para ser una buena periodista debía involucrarme y conocer el trabajo que se hacía en diferentes áreas dentro de la comunicación, y así lo hice: desde la elaboración de guiones para televisión, ser corresponsal, realizar reportajes, involucrarme en el proceso de edición, recibir entrenamientos en locución hasta manejar la cámara con la que hacía los reportajes. Conocer todos esos aspectos te da seguridad y confianza en lo que haces, también te permite reconocer cuando hay una falla o qué aspecto del trabajo se debe afinar. Recuerdo, que cuando estudiaba la carrera de Comunicación Social en la universidad, simultáneamente me iba formando en los medios. Y es que la mejor manera de aprender es haciendo. Quien desee dedicarse a la comunicación, debe saber que las cualidades intelectuales y vocacionales son muy importantes, pero no serán suficientes si no se tiene una correcta preparación y un intenso entrenamiento. Creo, que no solo el que está en este medio debe entender que la profesión es una parte importante en nuestra vida, pero no deja de ser solo una “parte” dentro del “todo”, explicó.