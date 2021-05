$!Tenía seis meses de embarazo en ese momento, la confesión del príncipe Harry sobre el intento de suicidio de Meghan

Continúan saliendo a la luz fuertes declaraciones de las situaciones que habrían vivido Meghan Markle y el príncipe Harry en la monarquía.

"Tenía seis meses de embarazo en ese momento", confesó Harry en el momento en que su esposa le dijo que se quería suicidar.

El príncipe hizo esta y otras fuertes confesiones en el nuevo documental "The me you can't see". Durante la entrevista que le hizo Oprah Winfrey a la pareja, Markle confesó que durante su primer embarazo estaba muy deprimida y que hasta pensó en quitarse la vida.

Ahora, en el documental The Me You Can't See, producido por el príncipe y Winfrey, se vuelve a tocar el tema del intento de suicidio de Markle embarazada de Archie y salen a la luz muchos más detalles.

Reseña la revista People en Español, que en sus propias palabras, el príncipe aseguró que su esposa no se quitó la vida porque no quería hacerlo sufrir, en especial no quería que él volviera a perder la mujer más importante de su vida.

"Lo que la detuvo de hacerlo fue [el pensar] lo injusto que hubiera sido para mi después de todo lo que pasó con mi mamá y ponerme en la posición de perder a otra mujer en mi vida, con un bebé dentro, nuestro bebé", confesó Harry en dicho documental.

"Lo más aterrador para ella fue era la claridad de sus pensamientos. Ella no había llegado al final. No estaba loca, no se estaba medicando ni con pastillas ni alcohol. Ella estaba completamente sobria. Estaba completamente sana, pero en la tranquilidad de la noche, esos pensamientos [de suicidio] la despertaban".

Estas fuertes palabras de Meghan a su esposo fueron justo antes de asistir a un evento de caridad en Londres.

Ese día, aún estando en muy mal estado, se dispuso a asistir al evento con su mejor sonrisa, refiere la revista.

"Meghan estaba batallando [ese día]. La gente ha visto nuestras fotos en las que nos estamos apretando las manos cuando íbamos entrando al evento de caridad en el Royal Albert Hall en Londres", dijo Harry. "Tenía seis meses de embarazo en ese momento. Lo que la gente quizás no entiende que esta tarde Meghan me confesó que tenía pensamientos de suicidio y los detalles de cómo pensaba acabar con su vida".

Meghan espera su segunda criatura, y será una niña.

Actualmente y por separado, los príncipes William y Harry, defendieron la memoria de su madre, Diana de Gales, ante la entrevista realizada por la BBC de Londres, luego de los últimos informes que señalan que fue manipulada para dar esas declaraciones.