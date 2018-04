Tras confesar que de niño fue abusado sexualmente, Junot Díaz lanzará su primer libro infantil

NUEVA YORK. El laureado escritor y novelista dominicano Junot Díaz, ganador del Premio Pulitzer de literatura, lanzará su primer libro infantil ilustrado “Islandborn”, este viernes 13 de abril en el teatro United Palace de la avenida Brodway y la calle 175 en l Alto Manhattan, actividad a la que se espera asistan cientos de personas, mayoritariamente niños.

El lanzamiento, está pautado para las 6:00 de la tarde y las puertas del teatro abrirán a las 5:30 con entradas pagadas de $5, $15 y $25 dólares para adultos, niños y mayores de 65 años de edad.

Díaz, firmará y leerá el libro, intercambiará impresiones con los asistentes y responderá preguntas e inquietudes, de acuerdo al diagrama del acto.

El lanzamiento es organizado por Word Up Community Bookshop / Librería Comunitaria, con el auspicio del United Palace of Cultural Arts.

En “Islandborn”, el autor relata la historia de una maestra de una niña llamada Lola quien les pide a los estudiantes que hagan un dibujo de donde inmigraron sus familias, y todos los niños están emocionados, excepto Lola que no puede recordar la isla, porque se fue cuando era solo una bebé.

Pero con la ayuda de su familia y amigos, y sus recuerdos, alegres, fantásticos, desgarradores y atemorizantes, la imaginación de Lola la lleva a un extraordinario viaje de regreso a la isla. Magistralmente ilustrado y con letras, “Islandborn” es una celebración de la creatividad, la diversidad y la capacidad ilimitada de la imaginación para conectar a los niños con sus familias, pasado y con ellos mismos, dicen los críticos del libro.

Ediciones en inglés y español del libro estarán disponibles.

El libro será vendido por $17.99 más impuesto.

Junot Díaz nació en la República Dominicana y se crió en Nueva Jersey. Es autor de varias obras galardonadas entre ellas Drown, The Brief Wondrous Life, y La Breve Vida de Oscar Wao, ganador del Pulitzer y This Is How You Lose Her, un Best Seller del New York Times.

Díaz ha sido reconocido con el codiciado premio literario de la Beca MacArthur, un miembro de Guggenheim y un graduado de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Se desempeña como editor de ficción en Boston Review y Rudge, profesor de literatura en la escuela Profesora Nancy Allen del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y cofundador del Taller Voices of Our Nation (Voces de Nuestra Nación).