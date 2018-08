“Trayectoria”; apuesta al legado en la TV

Firme

“Yo no me he desmotivado por la falta de apoyo comercial. En general soy muy cabeza dura... yo sé que Trayectoria me dejará dinero después porque lo que estoy haciendo es una inversión en todo el sentido de la palabra. El contenido hoy es el rey del negocio audiovisual y yo estoy en esa dirección. Generando contenido no existente, por lo que estoy seguro de que en algún momento sucederá algo”, reflexionó.

Albelo gusta del proceso de investigación y ver su idea en la pantalla de la televisión. “Yo disfruto tanto desde el escenario en el que yo me manifiesto que es como productor. Conjugo mi profesión de periodista, con la del productor de televisión, me habría gustado a ser periodista, pero resulta que antes tuve que pasar por la producción de televisión. Honestamente hablando, si no me diera un beneficio económico posterior, pienso que es un aporte social, porque soy un idealista. Hoy se ha creado una sociedad para hacer dinero, sin embargo, yo me voy por el lado de aportar a la formación y a la paz. Si queremos buena televisión tenemos que hacerla, aunque no nos deje dinero”, reflexionó.

Juan Carlos está sustentando económicamente a “Trayectoria” con otros proyectos que está realizando, lo cual dijo también podrían hacerlo otros productores, pero prefieren apostar a otro tipo de conte- nidos más rentables.