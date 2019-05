Un nuevo programa de investigación llega los domingos a la televisión dominicana

La investigación en República Dominicana

En prensa asegura: “Hay muchas personas que intentan hacer una investigación, pero lo hacen de manera esporádica. Porque por lo general los medios no quieren invertir en tener un personal para hacer investigación. En la mayoría de los casos no se le da la importancia, por eso la veo un poco rezagado, y es algo que yo espero que empiece a cambiar. Que se le dé la importancia que merece, porque lamentablemente los medios se han dejado impregnar del periodismo de declaracionismo, dejando detrás el porqué de las cosas”, argumentó.

Para Díaz a la investigación en el país no se le da el valor que amerita. “Hacer una investigación periodística no es una tarea sencilla. Se invierte dinero y tiempo, y lamentablemente es un poco olvidada en los medios de comunicación. Ahora mismo pocas personas están haciendo este tipo de periodismo, salvo las que conocemos como Nuria Piera o Alicia Ortega”, señaló sobre la investigación en televisión.

Sus influencias en la comunicación

Al cuestionarle sobre sus influencias en la comunicación, Kirsis no dudó en mencionar a Nuria Piera, con quien trabajó por muchos años y a quien debe mucha de su experiencia en ese sentido.

Entiende decisión de Acroarte de sacar del premio en el renglón de investigación de premios Soberano

“Hasta cierto punto no lo veo mal, porque solamente había dos personas que eran reconocidas (Nuria y Alicia), quizás hasta cierto tiempo se cansaron, por lo mismo que hablamos, porque había pocas personas que se dedicaban a la investigación. Yo creo que duraron mucho, y confío en que sea retomada la categoría, ya con más opciones, porque es un premio muy importante”, reiteró Díaz.

Sobre los riesgos de la comunicación aseguró que, “nunca he sentido que se ha atentado contra mi integridad física, durante el tiempo que realicé investigación tanto para Diario Libre donde laboré por muchos años, como para los distintos programas de televisión. Pero si he sentido la molestia de empleados de oficinas públicas que se toman personal alguna investigación que se la hace a un funcionario o a la cabeza de esas empresas y creen que atentará contra sus empleos. No se hace la investigación para crear polémica, sino para mejorarse. En vez de que se enojen, creo que lo que se busca es, que algo que esté marchando mal cambie”, enfatizó.