$!Una noche con los clásicos dominicanos

Siete obras dan cuerpo al programa de la noche, no obstante cada una de las piezas tiene sus movimientos.

“Este concierto es parte del rescate de obras sinfónicas que está haciendo la refinería. Tenemos un programa sumamente interesante en el que incluimos cinco danzas que no fueron interpretadas en la función que ya realizamos. Son obras de Luis Mena”, explicó Cucurullo.

Impacto

Hace años que los clásicos dominicanos no se tocan en la Orquesta Sinfónica Nacional. “A estos compositores debemos protegerlos para que nuestra música, la de los grandes maestros, no caiga en el olvido. A esto se le agrega el hecho de que los solistas están tocando por primera vez en su vida, muchos de los jóvenes de la orquesta también van a tocarla por primera vez, según me lo han comunicado”, explicó.

El concierto será grabado para la edición de un disco, así como de un material visual que posteriormente está disponible al público en la plataforma de Youtube, y también la transmisión en diferido a través de la televisora estatal.

“Hemos hecho un trabajo de más de dos años para poder llevar a cabo la jornada de conciertos, así como la recopilación de las obras, cuyas partituras estarán están siendo entregadas a las embajadas de las naciones acreditadas en la República Dominicana”, adelantó.