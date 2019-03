$!Una noche de rock y teatro en el Día de la Mujer

Braulio “Para mujeres”

En Hard Rock Live

Hay una generación que disfrutó al máximo el rock de los 80. Como una vuelta al pasado, esta noche se presentan en Hard Rock Live Santo Domingo Fran Cosmo, ex cantante principal de la banda Boston, y Bobby Kimball, de la banda Toto, a las 10:00 p.m. “More than feeling” de Boston y “I’ll Be Over You” de Toto, son algunos éxitos que no se quedarán en la noche rockera.