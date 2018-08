Una temporada sinfónica para celebrar el paso por la vida de grandes maestros

SANTO DOMINGO. El maestro José Antonio Molina está en el umbral de la celebración de sus diez años como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN).

El laureado músico y compositor, que está envuelto en la temporada de conciertos correspondiente a este año, cuya inauguración está prevista para el próximo 8 de este mes en el Teatro Nacional, reveló que entre sus aspiraciones figura que la OSN desarrolle una temporada para los sectores populares.

“Me encuentro en la antesala de celebrar mi primera década al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional, y en la esencia de estas memorias, tengo una sinfonía de sentimientos, muchos en perfecta armonía con la gestión y metas que siempre soñé alcanzar para la orquesta del país que me vio nacer”, refirió Molina a DL

El maestro, quien dirigió al hoy fenecido tenor italiano Lucciano Pavarotti, entre otras celebridades internacionales, anticipó que está estructurando un plan para la proyección de la música clásica en el país.

“Siempre he sido un abanderado de que la música clásica no es solo para el consumo de una élite, y que el acceso a la música clásica no es un privilegio de un puñado de gente, sino un legítimo derecho que tienen todos los dominicanos a comprender y consumir en grandes volúmenes la música de los grandes maestros. Pero nadie puede amar lo que no conoce, por eso mi sueño es una cultura incluyente. Tengo como norte en mi gestión no desmayar hasta alcanzar que la música sinfónica llegue a todos los sectores de la sociedad dominicana, de manera especial a los sectores más vulnerables”, indicó.