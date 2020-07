Video | Mariasela Álvarez confiesa sufrió abuso infantil

La destacada comunicadora Mariasela Álvarez se sinceró como nunca e hizo una fuerte revelación sobre su niñez en el programa “El gusto de las 12” que conduce el humorista Juan Carlos Pichardo junto a Dolphy Peláez y Félix Tejada “Ñonguito”.

La conductora de “Esta noche Mariasela” confesó que sufrió abuso infantil por parte de un dentista de confianza cuando tenía unos tres o 4 años.

“Esto nunca lo he dicho ni en radio y televisión, pero los pedófilos han existido siempre y este era un dentista al que le llevaban todos los niños... Siendo yo muy pequeñita, yo recuerdo que estando con mi mami, yo tendría como cuatro o cinco años, él se me sentó en sus piernas para explicarme lo que había que hacerme, y mientras mi mamá y él hablaban, él metía su mano debajo de mi faldita”, confesó Mariasela ante la pregunta de Dolphy Peláez de si ha sido víctima de ‘abuso de poder’ de un hombre hacia ella y empezó explicando que “nada que me haya marcado”.

Continuó relatando: “Yo me sentí sumamente incómoda, pero yo no sabía qué hacer porque este señor tan serio y mi mamá le estaba hablando con tanta afinidad. Yo lo borré de mi memoria y eso me salió antes y si yo digo el nombre de esa persona... uff, y cuántos niños o niñas ese señor tiene que haber molestado”.

Tras esa fuerte y profunda declaración, Mariasela dijo que por eso yo lucha contra el abuso infantil, el matrimonio infantil y contra todas esas causas y por supuesto, el machismo”, señaló.

Además, refirió que el machismo aún está presente en la televisión dominicana. “A veces el hombre no está a la altura de la circunstancias todavía en nuestro país. La cultura machista ha hecho mucho daño y hay muchos programas que todavía están promoviendo el machismo”, sentenció al ser entrevistada por el elenco de “El gusto de las 12”.

También reveló que no descarta volver a enamorarse. “Tengo tres años soltera y no hay nada que se compare con estar enamorado”, dijo.

La destacada productora y ex Miss Mundo 1982 recientemente celebró los 8 años de su propuesta “Esta noche Mariasela”, que se transmite a las 8:00 de la noche por Color Visión.