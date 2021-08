$!El artista detrás del personaje de “Kiko El Crazy”

Ya lo dijo recientemente el cantante puertorriqueño Arcángel: “Kiko El Crazy no es un artista nuevo, lleva mucho tiempo esperando que su gente le dé una oportunidad”, al punto de tener que “ponerse a hacer la loquera que hace todo el mundo para que le hicieran caso”.

Y así es, detrás de este excéntrico personaje llamado Kiko El Crazy se encuentra Jose Alberto Rojas Peralta, un rapero, compositor y productor musical nacido en el barrio de Los Mina.

Su nombre artístico surgió de su apodo de niño Kiko y lo de crazy por considerarse loco con la música.

En conversación con DL habló sobre el estreno el pasado 20 de agosto del tema “Como eh”, donde mostró feliz por el apoyo del sencillo, sus inicios y la evolución musical que ha tenido.

Sobre la opinión favorable que tienen artistas representativos del género, aseguró que solo le resta agradecerles y reconoció que sí ha sido en cierto modo subestimado.

“(Cuando escucho eso) Me siento sumamente orgulloso de lo que he venido haciendo porque son personas que conocen el trabajo que hemos hecho desde antes de pegar una canción. Yo soy compositor y tengo una relación musical con Arcángel, quien siempre ha valorado el tipo de música que hacía antes de la que hago ahora, respetan la trayectoria y yo me siento muy orgulloso de eso”, reconoció.

Considera que en la actualidad la música urbana dominicana se encuentra en un gran momento, pues sus exponentes están captando la atención de artistas y disqueras internacionales.

“(La música urbana local) está en sus años dorados ahora, simplemente (sus artistas) deben tener cabeza, saber trabajar y todo se pondrá en su lugar, y los frutos se verán”, reveló.

“Nosotros estamos en un lugar -continúa narrando- donde nunca pensábamos que podríamos estar, gracias a Dios y al trabajo que han hecho todos los dominicanos (menciona a El Alfa, Amenazzy, Chimbala, Kiko ‘El Crazy’) para representar al movimiento y ponerlo donde está y ahora yo me siento parte de esto, y considero que tengo un compromiso de representar nuestra bandera y trabajar el doble de fuerte de lo que he trabajado”, señaló.