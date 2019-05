$!El beso “de mal gusto” de Alex Rodríguez a Jennifer López

Alex Rodríguez compartió en Instagram un video donde muestra cómo se divierte con Jennifer López en la fiesta de la Gala del MET 2019.

Mientras bailaban JLo se acercó a A-rod para darle un beso, y este no cerró los ojos y veía hacía otra dirección, cosa que según fans de la pareja hace a menudo.

Por lo que muchos en las redes han criticado, tildándolo de mal gusto.

Y así comentaron en el video que publicó el expelotero: jenncalderon: “por lo menos cierra los ojos, te ves muy seco”, lauraandrade7272 “@_jenncalderon hahah y si eso iba a decir un beso muy sin chiste”, sagracruzfit “que hombre más frío”, kssandrabg “siempre he creído que allí como que no hay na... él es con ella muy, muy no sé cómo decirlo”, entre muchos cientos de comentarios.