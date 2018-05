“El Pato Macho: radiografía de un chulaso”

Situación del teatro

Al reflexionar sobre la situación del teatro dominicano indicó que su alcance es limitado.

“A los teatristas dominicanos no le gusta lo que yo pienso del teatro dominicano. Es lo más pobre que tu te puedas imaginar... el teatro dominicano no pasa de la avenida Mella, yo le llamo teatro intramuros. Aquí hay espacios teatrales en la Ciudad Colonial, en el polígono central y Gascue, cuando cruzamos la avenida Mella no hay más. Gualey no tiene teatro, ni Cristo Rey, ni en el interior. Bellas Artes solo tiene dos o tres oficiales en todo el país, lo cual lo convierte en una élite porque no llega a la gente común”, indicó.

Lamentó que la sala Manuel Rueda lleve más de diez años cerrada, lo que constituye una irresponsabilidad oficial y de los propios teatristas.

“El Ministerio de Cultura ha reprobado la asignatura del teatro. Todos han fracasado y le han hecho un daño terrible al teatro dominicano. El nuevo titular tiene una oportunidad de reinvindicarse”, dijo.