$!Enamorados hoy y siempre: claves para mantener viva la llama del amor

“Uno de los mejores regalos que podemos hacer a nuestra pareja no se consigue en las tiendas, sino que se entrega desde el corazón, y se denomina autoestima”, según la psicóloga clínica Margarita García Marqués, experta en terapia de parejas.

“Cuando mejor esté psicológica y emocionalmente nuestra pareja mejor estará la relación. Si reforzamos su autoestima y bienestar se sentirá mejor cada día consigo misma, en su propia piel, y mejorara su relación con nosotros, haciendo que el vínculo sea cada vez más sano y fluido”, asegura.

Según esta psicóloga, que dirige el Centro Hara de terapias para el bienestar, de este modo se entra en un círculo virtuoso “que se va realimentando en positivo por ambos integrantes de la pareja”.

“Si la persona con la que estamos compartiendo nuestra vida se siente bien, su trato hacia nosotros va a ser bueno también, ya que lo mismo que damos, después lo recibimos”, apunta.

“Ese mutuo tratarse bien une más a la pareja, porque si uno está bien y fomenta que su pareja también lo esté, la relación se va a encaminar a un mayor bienestar, a una mejor resolución de conflictos, a una visión más profunda del vínculo y a encontrar buenas soluciones a los problemas entre los dos”, recalca.

“Es importante validar a nuestra pareja, es decir hacer que se sienta valiosa, otorgando mayor estima a lo que es, tiene y muestra”, señala García Marqués, que traslada a Efe, una serie de claves para reforzar la unión en San Valentín... y en los otros 364 días del año.

• Todo comienza por usted.

“Dado que la autoestima se genera en la reciprocidad, el primer paso consiste en apreciarse y valorarse uno mismo, porque de lo contrario no vamos a fomentarla en el otro ni vamos a querer que nuestra pareja luzca: cuánto mejor estemos, más vamos a validar al otro”, señala.

“La autoestima no es una cualidad con la que nacemos sino que puede aumentar o bajar, dependiendo del buen o mal trato que recibamos de quienes nos rodean y de las experiencias y pérdidas que tengamos a lo largo de nuestra vida, por lo que puede mejorarse asistiendo a talleres o terapias psicológicas”, destaca.

• Una carta de gratitud para el 14 de febrero.

La psicóloga sugiere reflexionar y exponer a nuestra pareja por escrito todo lo que agradecemos, de corazón, lo que ha significado y significa para nosotros y aquello que nos ha aportado y aporta, “conectando con la parte positiva de la relación”.

“Puede escribir, “desde que estamos juntos he vivido y aprendido cosas muy bonitas contigo y siento gratitud hacia ti porque me has acompañado en los momentos difíciles”, sugiere esta psicóloga, que recomienda dar ejemplos de esas vivencias.

Otra forma de expresarle agradecimiento a nuestro ser amado consiste en hacer una lista comenzando por la frase “estoy contigo porque” y completarla con palabras como “siento mariposas en el vientre... me haces sonreír... despiertas mi confianza en la vida, etc., enumerando las actitudes o conductas de nuestra pareja que nos producen bienestar”, destaca.